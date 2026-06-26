Miranda Yepes podbija internet. Córka legendarnego piłkarza skradła show na meczu Kolumbii

• Tajemniczy wyraz twarzy atrakcyjnej fanki podczas starcia kadry Kolumbii wywołał ogromne poruszenie w sieci i lawinę domysłów na temat jej tożsamości.

• Internauci szybko ustalili, że to dwudziestoletnia Miranda Yepes, latorośl legendarnego piłkarza o pseudonimie "Super Mario", która na co dzień pracuje jako wzięta influencerka.

• Zobacz reakcję młodej kobiety na niespodziewany rozgłos i przekonaj się, jak wygląda codzienne życie latorośli ikony sportu z dala od blasku fleszy.

Tajemnicza fanka na meczu Kolumbii podbija internet

Kiedy kolumbijska drużyna narodowa toczyła zacięty bój na boisku z reprezentacją Demokratycznej Republiki Konga, operatorzy kamer uchwycili na trybunach młodą kobietę ubraną w barwy swojego kraju. Właśnie wtedy jej ponury i pozornie obojętny wyraz twarzy momentalnie podbił internet, stając się niezwykle popularnym memem. Internauci masowo tworzyli kolejne teorie, próbując odgadnąć powód tak nietypowego nastroju podczas sportowego święta. Szybko wyszło na jaw, że uwieczniona na nagraniach kibicka nie znalazła się tam przypadkowo, a z samym zespołem łączą ją bardzo bliskie więzy rodzinne.

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Miranda Yepes robi furorę. To córka gwiazdora AC Milan i PSG

Bohaterką nagrania okazała się dwudziestojednoletnia Miranda Yepes, której ojcem jest absolutna legenda kolumbijskiego futbolu, Mario Yepes. Słynny obrońca występował w przeszłości w barwach Paris Saint-Germain oraz AC Milan, a w samej kadrze narodowej rozegrał ponad sto oficjalnych spotkań, pełniąc wielokrotnie funkcję kapitana. W dzisiejszych czasach jego córka jest niezwykle popularną modelką oraz twórczynią internetową, która zgromadziła imponującą społeczność. Jej profil na Instagramie obserwuje przeszło sto pięćdziesiąt tysięcy użytkowników, natomiast na TikToku liczba ta zbliża się do trzystu tysięcy. Fani mogą tam podziwiać nagrania układów tanecznych, relacje z egzotycznych wyjazdów oraz bardzo odważne kreacje modowe. Młoda kobieta często chwali się również fotografiami w skąpych strojach kąpielowych. Na trybunach w Meksyku kibicowała piłkarzom właśnie w towarzystwie swojego zasłużonego ojca.

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Córka Mario Yepesa reaguje na wiralowe wideo ze stadionu

Młoda influencerka nie kazała długo czekać na odpowiedź i błyskawicznie odniosła się do swojej nowej, internetowej sławy. Na swoim instagramowym profilu udostępniła serię zdjęć ze sportowego wydarzenia, dołączając również popularny kadr z telewizyjnej transmisji. Całą sytuację podsumowała z ogromnym dystansem i poczuciem humoru, a jej wpis na Instagramie szybko obiegł media. „Ze skupioną miną, która wygląda na wściekłą. Co za szczęście być znowu na mundialu!” – napisała Miranda.

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Na pozostałych opublikowanych materiałach widać już wyraźnie, że influencerka bawiła się doskonale i cały czas się uśmiechała, co ostatecznie ucięło wszelkie krzywdzące spekulacje. Udowodniło to jednoznacznie, że jej surowy wyraz twarzy wynikał wyłącznie z głębokiej koncentracji na przebiegu spotkania, a nie z rzekomej nudy. Na co dzień dwudziestojednolatka chętnie dzieli się swoim życiem w sieci, gdzie regularnie publikuje gorące kadry, udowadniając, że potrafi zachwycać stylem i urodą nie tylko na stadionowych trybunach.