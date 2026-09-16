Przemyt papierosów balonem pod Białymstokiem. Dwaj mężczyźni trafili do aresztu

Nocne lądowanie balona meteorologicznego na pastwisku

W środku nocy nastolatek zauważył, że na pastwisku należącym do jego rodziców wylądował ogromny balon z przymocowanym ładunkiem. O nietypowym znalezisku natychmiast powiadomiono policjantów. Kiedy domownicy wyszli na zewnątrz sprawdzić sytuację, na ich posesję wjechał samochód, w którym znajdowało się dwóch mężczyzn. Osoby te oświadczyły, że chcą tylko zabrać paczkę. Na informację o wezwaniu służb mężczyźni zareagowali agresją i próbowali wysiąść z auta, jednak zgłaszający uniemożliwił im ucieczkę aż do momentu przyjazdu funkcjonariuszy.

Interwencja białostockiej policji i odkrycie kontrabandy

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze z białostockiego ogniwa patrolowego, którzy zatrzymali 41-latka oraz jego 38-letniego wspólnika. Mężczyźni próbowali przekonać mundurowych, że znaleźli się w tym miejscu przypadkowo, ponieważ szukali znajomego, którego mieli odebrać z wesela. Do działań zaangażowano policyjnych pirotechników, którzy zabezpieczyli i sprawdzili przesyłkę. Okazało się, że do balonu podczepiony był pakunek zawierający 3000 paczek papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy.

Narkotyki w mieszkaniu i straty Skarbu Państwa

Szacuje się, że wprowadzenie nielegalnych wyrobów tytoniowych na rynek naraziłoby Skarb Państwa na stratę w wysokości ponad 100 000 zł. Podczas dalszych czynności funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania 38-latka, gdzie w kieszeni szlafroka znaleźli niewielkie ilości narkotyków. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że zabezpieczona substancja to marihuana. Wszystkie dowody w tej sprawie zostały zabezpieczone do celów postępowania karnego.

Zarzuty i 3-miesięczny areszt dla przemytników

Prokurator nadzorujący sprawę przedstawił mężczyznom szereg zarzutów, w tym złamanie zakazu w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz przepisów służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Podejrzani odpowiedzą również za przemyt wyrobów tytoniowych przez granicę polsko-białoruską przy użyciu balonów oraz sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. 38-letni mężczyzna usłyszał dodatkowo zarzut posiadania narkotyków mniejszej wagi. Decyzją sądu obaj podejrzani zostali aresztowani na 3 miesiące, a za popełnione czyny grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl