Zatrzymanie w Wieliczce. 50-latek odpowie za włamania i podpalenie lokalu

Włamanie do kawiarni w Wieliczce

13 września 2026 roku około godziny 7:30 funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w Wieliczce otrzymali zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do jednej z miejskich kawiarni. Według wstępnych ustaleń sprawca dostał się do wnętrza lokalu około godziny 4:30 po wcześniejszym uszkodzeniu drzwi wejściowych. Z pomieszczeń skradziono urządzenia stanowiące wyposażenie punktu gastronomicznego. Policjanci zabezpieczyli na miejscu ślady oraz przeanalizowali nagrania z monitoringu, aby ustalić tożsamość osoby odpowiedzialnej za to zdarzenie.

Pożar budynku w Parku Mickiewicza

Kilka godzin po pierwszej interwencji, około godziny 11:30, służby zostały skierowane do Parku Mickiewicza w Wieliczce. Doszło tam do pożaru drewnianego budynku, w którym mieścił się lokal gastronomiczny. Obiekt został całkowicie zniszczony przez ogień. Podczas wykonywania czynności na miejscu zdarzenia mundurowi zauważyli mężczyznę, który z pewnej odległości przyglądał się pogorzelisku. Jego wygląd odpowiadał rysopisowi osoby widocznej na nagraniach monitoringu zabezpieczonych rano w okradzionej kawiarni.

Zatrzymanie i ustalenia śledczych

Policjanci wylegitymowali 50-letniego mieszkańca Wieliczki, który w trakcie rozmowy przyznał się do dokonania wcześniejszej kradzieży z włamaniem. Dalsze ustalenia funkcjonariuszy wykazały, że mężczyzna włamał się również do lokalu w Parku Mickiewicza, co doprowadziło do pożaru tego budynku. W działaniach dochodzeniowych brali udział policjanci z wydziału kryminalnego oraz technik kryminalistyki z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Podczas przeszukania mieszkania 50-latka mundurowi zabezpieczyli przedmioty, które mogą pochodzić z czynów zabronionych.

Zarzuty i tymczasowe aresztowanie

15 września 2026 roku na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wieliczce sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyźnie przedstawiono łącznie 10 zarzutów, w tym kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia poprzez podpalenie. 50-latek działał w warunkach recydywy, co oznacza, że górna granica kary może zostać zwiększona o połowę. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia, natomiast za zniszczenie cudzej rzeczy kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl