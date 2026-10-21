Dawid Szwarga wraca do Rakowa Częstochowa. Zaskakująca decyzja władz klubu

Powrót na znane śmieci

Dawid Szwarga w wieku 36 lat ponownie obejmuje stery drużyny z Częstochowy. Szkoleniowiec pracował już w sztabie Rakowa w latach 2021-2024. Pełnił tam początkowo rolę asystenta Marka Papszuna. Następnie w sezonie 2023/2024 samodzielnie prowadził ten zespół. W trakcie tamtej kadencji zarządzał drużyną z ławki trenerskiej w 52 oficjalnych spotkaniach.

Drużyna pod jego kierownictwem dotarła do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W decydującym dwumeczu częstochowianie ulegli duńskiemu FC Kopenhaga wynikiem 1:2. Następnie polski zespół rywalizował w fazie grupowej Ligi Europy. Klub zanotował tam jedno zwycięstwo, jeden remis oraz cztery porażki. Dało to ostatecznie czwarte miejsce za Atalantą Bergamo, Sportingiem Lizbona i Sturmem Graz.

Jakie wyzwania czekają trenera?

Szwarga ma na swoim koncie znaczący wkład w największe sukcesy częstochowskiego klubu. Przyczynił się bezpośrednio do zdobycia historycznego mistrzostwa Polski w 2023 roku. Dołożył do tego również dwa wicemistrzostwa kraju wywalczone w latach 2022 oraz 2024. W 2022 roku świętował z całą drużyną zdobycie krajowego Pucharu i Superpucharu. Jako pierwszy trener zakończył sezon na siódmej pozycji ligowej tabeli.

W ostatnim czasie szkoleniowiec zbierał doświadczenie trenerskie w innych polskich ośrodkach. Od grudnia 2024 roku prowadził Arkę Gdynia, z którą uzyskał awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Rozstał się z nadmorskim zespołem ostatecznie w marcu bieżącego roku. Od czerwca pracował jako asystent trenera w GKS Katowice. Ponowny debiut na ławce trenerskiej Rakowa zaliczy już w najbliższą sobotę podczas wyjazdowego starcia z Wisłą Kraków.