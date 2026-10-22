Spakuj się z głową na kolejny wyjazd: Wizz Air przypomina o prostych zasadach, które pozwalają podróżować bezpiecznie i bez komplikacji

Wizz Air przedstawia istotne wskazówki dotyczące bezpiecznego przewozu urządzeń elektronicznych z bateriami litowymi.

Pamiętaj, że powerbanki, zapasowe baterie i e-papierosy musisz przewozić wyłącznie w bagażu podręcznym, nigdy w rejestrowanym.

Dowiedz się, jak prawidłowo zabezpieczyć swój sprzęt przed lotem i uniknąć niespodzianek na kontroli bezpieczeństwa.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystywanych na co dzień można bez przeszkód przewozić na pokładzie samolotu. W przypadku niektórych przedmiotów należy jednak przestrzegać dodatkowych zasad bezpieczeństwa. Linia lotnicza Wizzair przygotowała dla podróżnych krótki poradnik, w którym wyjaśnia, jak odpowiednio zabezpieczyć sprzęt oraz o czym pamiętać podczas pakowania.

Powerbanki i zapasowe baterie należy przewozić przy sobie

Powerbanki zaliczane są do zapasowych źródeł zasilania, dlatego ich przewożenie w bagażu rejestrowanym jest zabronione. Analogiczne ograniczenie obejmuje również zapasowe baterie litowe. Do bagażu rejestrowanego nie należy wkładać także e-papierosów. Urządzenia te mogą bowiem zostać przypadkowo włączone, co stwarza ryzyko ich przegrzania. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest posiadanie powerbanków i e-papierosów przy sobie. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy umieścić je w bagażu podręcznym, aby zachować nad nimi kontrolę podczas podróży.

OD SERCA: Podróże

Naładuj urządzenia przed wylotem

Odpowiednie przygotowanie sprzętu elektronicznego przed podróżą może znacząco poprawić komfort pasażerów. Jednym z podstawowych zaleceń jest naładowanie urządzeń jeszcze przed wyjazdem na lotnisko. Warto zatem zadbać o pełną baterię w telefonie, tablecie, laptopie oraz pozostałych urządzeniach osobistych. Na wielu lotniskach znajdują się stacje ładowania i porty USB, dzięki którym pasażerowie mogą uzupełnić poziom energii w swoich urządzeniach przed wejściem na pokład. Naładowanie sprzętu przed rozpoczęciem podróży zmniejsza konieczność korzystania z ładowania w trakcie lotu, a tym samym sprzyja sprawniejszej organizacji podróży zarówno pasażerów, jak i personelu pokładowego. Należy przy tym pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa podczas lotu nie wolno wykorzystywać powerbanków do ładowania innych urządzeń.

Jak prawidłowo spakować baterie i urządzenia?

Podczas umieszczania zapasowych baterii, powerbanków oraz e-papierosów w bagażu podręcznym należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

Ochrona przed zwarciem – warto pozostawić baterie w oryginalnych opakowaniach lub umieścić je w specjalnym etui bądź oddzielnym plastikowym woreczku.

– warto pozostawić baterie w oryginalnych opakowaniach lub umieścić je w specjalnym etui bądź oddzielnym plastikowym woreczku. Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem – urządzenia powinny być odpowiednio chronione przed niezamierzonym uruchomieniem.

– urządzenia powinny być odpowiednio chronione przed niezamierzonym uruchomieniem. Oddzielenie od metalowych przedmiotów – baterie i powerbanki należy przechowywać z dala od luźnych metalowych elementów, między innymi monet i kluczy.

Stosowanie tych prostych środków ostrożności pozwala ograniczyć ryzyko związane z przewożeniem urządzeń elektronicznych i ich zasilania.

Jakie urządzenia można przewozić w poszczególnych rodzajach bagażu?

Bagaż podręczny

W bagażu podręcznym można przewozić między innymi:

telefony komórkowe,

tablety,

laptopy,

aparaty fotograficzne,

powerbanki,

zapasowe baterie litowe,

e-papierosy.

Bagaż rejestrowany

Telefony, tablety i laptopy można zazwyczaj umieścić również w bagażu rejestrowanym, jeżeli zachodzi taka potrzeba. W takim przypadku urządzenia muszą być całkowicie wyłączone i odpowiednio zabezpieczone zarówno przed przypadkowym uruchomieniem, jak i uszkodzeniem.

Odmienne zasady dotyczą powerbanków, zapasowych baterii litowych oraz e-papierosów. Przedmiotów tych nie wolno przewozić w bagażu rejestrowanym, dlatego należy umieścić je w bagażu podręcznym.

Lista kontrolna przed wyjazdem na lotnisko

Przed zamknięciem walizki warto sprawdzić, czy wszystkie urządzenia zostały odpowiednio przygotowane do podróży. W tym celu należy upewnić się, że:

powerbank znajduje się w bagażu podręcznym;

e-papieros jest przewożony przy sobie lub w bagażu podręcznym;

zapasowe baterie zostały właściwie zabezpieczone;

urządzenia elektroniczne są w pełni naładowane.

Jeżeli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, można przystąpić do dalszych przygotowań do podróży.

W Wizz Air chcemy, aby pasażerowie podróżowali spokojnie i bez stresu. Odrobina przygotowania przed przyjazdem na lotnisko pomaga usprawnić wejście na pokład, ogranicza niespodzianki podczas kontroli bezpieczeństwa i zwiększa bezpieczeństwo lotu dla wszystkich. Let’s WIZZ! – mówi Salvatore Gabriele Imperiale, Menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

Przestrzeganie tych prostych zasad nie tylko zabezpieczy twój sprzęt, ale również przyspieszy odprawę na lotnisku.

33