Spakuj się z głową na kolejny wyjazd: Wizz Air przypomina o prostych zasadach, które pozwalają podróżować bezpiecznie i bez komplikacji

- Wizz Air przedstawia istotne wskazówki dotyczące bezpiecznego przewozu urządzeń elektronicznych z bateriami litowymi.
- Pamiętaj, że powerbanki, zapasowe baterie i e-papierosy musisz przewozić wyłącznie w bagażu podręcznym, nigdy w rejestrowanym.
- Dowiedz się, jak prawidłowo zabezpieczyć swój sprzęt przed lotem i uniknąć niespodzianek na kontroli bezpieczeństwa.
Większość urządzeń elektronicznych wykorzystywanych na co dzień można bez przeszkód przewozić na pokładzie samolotu. W przypadku niektórych przedmiotów należy jednak przestrzegać dodatkowych zasad bezpieczeństwa. Linia lotnicza Wizzair przygotowała dla podróżnych krótki poradnik, w którym wyjaśnia, jak odpowiednio zabezpieczyć sprzęt oraz o czym pamiętać podczas pakowania.
Powerbanki i zapasowe baterie należy przewozić przy sobie
Powerbanki zaliczane są do zapasowych źródeł zasilania, dlatego ich przewożenie w bagażu rejestrowanym jest zabronione. Analogiczne ograniczenie obejmuje również zapasowe baterie litowe. Do bagażu rejestrowanego nie należy wkładać także e-papierosów. Urządzenia te mogą bowiem zostać przypadkowo włączone, co stwarza ryzyko ich przegrzania. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest posiadanie powerbanków i e-papierosów przy sobie. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy umieścić je w bagażu podręcznym, aby zachować nad nimi kontrolę podczas podróży.
Naładuj urządzenia przed wylotem
Odpowiednie przygotowanie sprzętu elektronicznego przed podróżą może znacząco poprawić komfort pasażerów. Jednym z podstawowych zaleceń jest naładowanie urządzeń jeszcze przed wyjazdem na lotnisko. Warto zatem zadbać o pełną baterię w telefonie, tablecie, laptopie oraz pozostałych urządzeniach osobistych. Na wielu lotniskach znajdują się stacje ładowania i porty USB, dzięki którym pasażerowie mogą uzupełnić poziom energii w swoich urządzeniach przed wejściem na pokład. Naładowanie sprzętu przed rozpoczęciem podróży zmniejsza konieczność korzystania z ładowania w trakcie lotu, a tym samym sprzyja sprawniejszej organizacji podróży zarówno pasażerów, jak i personelu pokładowego. Należy przy tym pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa podczas lotu nie wolno wykorzystywać powerbanków do ładowania innych urządzeń.
Jak prawidłowo spakować baterie i urządzenia?
Podczas umieszczania zapasowych baterii, powerbanków oraz e-papierosów w bagażu podręcznym należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:
- Ochrona przed zwarciem – warto pozostawić baterie w oryginalnych opakowaniach lub umieścić je w specjalnym etui bądź oddzielnym plastikowym woreczku.
- Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem – urządzenia powinny być odpowiednio chronione przed niezamierzonym uruchomieniem.
- Oddzielenie od metalowych przedmiotów – baterie i powerbanki należy przechowywać z dala od luźnych metalowych elementów, między innymi monet i kluczy.
Stosowanie tych prostych środków ostrożności pozwala ograniczyć ryzyko związane z przewożeniem urządzeń elektronicznych i ich zasilania.
Jakie urządzenia można przewozić w poszczególnych rodzajach bagażu?
Bagaż podręczny
W bagażu podręcznym można przewozić między innymi:
- telefony komórkowe,
- tablety,
- laptopy,
- aparaty fotograficzne,
- powerbanki,
- zapasowe baterie litowe,
- e-papierosy.
Bagaż rejestrowany
Telefony, tablety i laptopy można zazwyczaj umieścić również w bagażu rejestrowanym, jeżeli zachodzi taka potrzeba. W takim przypadku urządzenia muszą być całkowicie wyłączone i odpowiednio zabezpieczone zarówno przed przypadkowym uruchomieniem, jak i uszkodzeniem.
Odmienne zasady dotyczą powerbanków, zapasowych baterii litowych oraz e-papierosów. Przedmiotów tych nie wolno przewozić w bagażu rejestrowanym, dlatego należy umieścić je w bagażu podręcznym.
Lista kontrolna przed wyjazdem na lotnisko
Przed zamknięciem walizki warto sprawdzić, czy wszystkie urządzenia zostały odpowiednio przygotowane do podróży. W tym celu należy upewnić się, że:
- powerbank znajduje się w bagażu podręcznym;
- e-papieros jest przewożony przy sobie lub w bagażu podręcznym;
- zapasowe baterie zostały właściwie zabezpieczone;
- urządzenia elektroniczne są w pełni naładowane.
Jeżeli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, można przystąpić do dalszych przygotowań do podróży.
W Wizz Air chcemy, aby pasażerowie podróżowali spokojnie i bez stresu. Odrobina przygotowania przed przyjazdem na lotnisko pomaga usprawnić wejście na pokład, ogranicza niespodzianki podczas kontroli bezpieczeństwa i zwiększa bezpieczeństwo lotu dla wszystkich. Let’s WIZZ! – mówi Salvatore Gabriele Imperiale, Menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.
Przestrzeganie tych prostych zasad nie tylko zabezpieczy twój sprzęt, ale również przyspieszy odprawę na lotnisku.