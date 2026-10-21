Puchar Europy koszykarzy. Znakomite występy Polaków w cieniu niespodziewanej porażki

Rekordowy mecz Ponitki w Sarajewie

33-letni kapitan reprezentacji Polski rozegrał swoje najlepsze spotkanie w obecnym sezonie. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów i zanotował wskaźnik efektywności na poziomie 25, co było najwyższym wynikiem spośród wszystkich zawodników na parkiecie. Niestety, jego indywidualny sukces nie przełożył się na triumf zespołu, ponieważ Bahcesehir Stambuł uległ na wyjeździe drużynie Bosna Telekom Sarajewo 77:86.

Polak przebywał na boisku przez 28 minut, wykazując się wysoką skutecznością rzutową. Koszykarz trafił sześć z siedmiu rzutów za dwa punkty oraz pięć z sześciu rzutów wolnych. Dodatkowo jego statystyki uzupełniły trzy zbiórki, trzy przechwyty, dwie asysty oraz jedna celna trójka z trzech oddanych prób, przy zaledwie dwóch stratach. Porażka w Sarajewie była pierwszą przegraną tureckiego klubu w grupie D.

Jak zagrał Dominik Olejniczak?

Zdecydowanie więcej powodów do radości po swoim meczu miał 30-letni Dominik Olejniczak. Polski środkowy wyszedł w pierwszej piątce Derthony Tortony i znacząco przyczynił się do zwycięstwa 89:79 nad ekipą San Pablo Burgos. Podczas 24 minut spędzonych na parkiecie zawodnik z Piemontu rzucił osiem punktów, bezbłędnie wykonując rzuty wolne oraz trafiając trzy z pięciu rzutów z gry.

Defensywna postawa Polaka była równie imponująca co jego skuteczność pod koszem rywala. Olejniczak zapisał na swoim koncie osiem zbiórek, dwa przechwyty i dwa bloki, co dało mu drugi najwyższy wskaźnik efektywności w drużynie gospodarzy, wynoszący 18. Lepszym wynikiem (19) mógł pochwalić się jedynie Prentiss Hubb, autor 16 punktów i siedmiu asyst, podczas gdy najwięcej oczek dla włoskiego klubu (18) zdobył Giordano Bortolani. Dla Tortony była to druga wygrana w grupie A.