Mecz Stal Rzeszów z PSŻ Poznań w 2. Ekstralidze. Kto triumfował w dwumeczu?

Zacięta rywalizacja na torze w Rzeszowie

Spotkanie rozegrane na torze w stolicy Podkarpacia zakończyło się minimalnym zwycięstwem gości z wynikiem 46:44. Drużyna Hunters PSŻ Poznań okazała się nieco lepsza od miejscowej ekipy z Rzeszowa. Rywalizacja obu zespołów obfitowała w wiele mijanek i zaciętych pojedynków. Losy tego wyrównanego spotkania ważyły się do ostatnich startów.

Wśród reprezentantów gospodarzy najlepiej zaprezentował się Rasmus Jensen, który zapisał na swoim koncie aż 19 oczek. Bardzo dobry wynik indywidualny uzyskał również Josh Pickering z dorobkiem 14 punktów. Reszta zawodników dorzuciła skromniejsze zdobycze, w tym Mateusz Szczepaniak 5, Franciszek Majewski 4, a Francis Gusts 2. Adrian Przybyło nie zdołał zdobyć w tych zawodach ani jednego punktu.

Kto wywalczył dodatkowy punkt bonusowy?

Kluczowe dla losów dwumeczu okazało się także poprzednie bezpośrednie starcie tych zespołów. Pierwszy mecz zakończył się bowiem wygraną ekipy Hunters PSŻ Poznań w stosunku 51:39. Dzięki dwóm cennym wygranym to poznański zespół zdobył w ostatecznym rozrachunku punkt bonusowy. Triumf ten pozwolił ekipie z Wielkopolski umocnić swoją pozycję w ligowej rywalizacji.

W szeregach zwycięskiej drużyny najwięcej punktów zdobył Ryan Douglas, zamykając zawody z 12 oczkami. Solidne wsparcie zapewnił mu Bartosz Smektała, który dorzucił do puli drużyny 11 punktów. Istotne punkty dla gości przywieźli także Dimitri Berge z dorobkiem 8 oczek oraz Antoni Mencel i Kamil Witkowski, gromadząc po 6 punktów. Skład triumfatorów uzupełnił doświadczony Niels Kristian Iversen z wynikiem 3 punktów.