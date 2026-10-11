Max Verstappen wygrywa Grand Prix Singapuru. Holender deklasuje rywali

Holender triumfuje w jubileuszowym starcie

Czterokrotny mistrz świata Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał niedzielny wyścig o Grand Prix Singapuru. Dla utytułowanego Holendra był to już 250. start w prestiżowym cyklu Formuły 1. Odniósł on tym samym 73. zwycięstwo w swojej dotychczasowej karierze. Dzień wcześniej zawodnik okazał się również najszybszy w ostatnim w tym sezonie sprincie.

Drugie miejsce na podium zajął Monakijczyk Charles Leclerc reprezentujący barwy Ferrari. Na trzeciej pozycji zmagania zakończył obecny lider klasyfikacji mistrzostw świata, czyli Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. Dla Verstappena to drugi triumf w obecnym sezonie, po tym jak tydzień wcześniej wygrał Grand Prix Bahrajnu na torze w Malezji. Zwycięzca sobotnich kwalifikacji utrzymał prowadzenie od startu aż do samej mety.

Strategia oponowa kluczem do sukcesu

Przez początkowe czternaście okrążeń czołówka wyścigu nie uległa zmianie. Jako pierwszy na zmianę ogumienia zjechał na 19. okrążeniu Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, który ostatecznie zajął szóstą lokatę. Verstappen ryzykował, zjeżdżając do alei serwisowej jako jeden z ostatnich liderów. Po 38. okrążeniu, gdy wszyscy czołowi kierowcy mieli już nowe opony, powrócił na pierwsze miejsce na torze.

Lider cyklu Antonelli skarżył się na zużycie opon, ale po założeniu nowego kompletu na 40. okrążeniu poprawił swoje czasy i zapewnił sobie trzecie miejsce. Włoch powiększył tym samym przewagę w klasyfikacji generalnej nad zespołowym partnerem George'em Russellem, który zawody w Singapurze ukończył na dziewiątej pozycji. Kolejną, osiemnastą rundą mistrzostw świata będzie wyścig o Grand Prix USA zaplanowany na 25 października w Austin.

„Uważam, że to był bardzo dobry wyścig. Mieliśmy odpowiednie tempo na miękkich oponach, gdy było to potrzebne, choć wydaje mi się, że dla wszystkich większym wyzwaniem okazała się jazda na oponach pośrednich” – powiedział Verstappen.