Marcin Możdżonek zabrał głos po tragicznej śmierci Łukasza Litewki. Poruszające słowa

Dramatyczny wypadek na Śląsku. Śmierć Łukasza Litewki

W wieku 36 lat tragicznie zginął Łukasz Litewka. Parlamentarzysta Lewicy i znany społecznik poniósł śmierć w wypadku drogowym na terenie Dąbrowy Górniczej.

Do dramatu doszło na ulicy Kazimierzowskiej. Jadący rowerem polityk zderzył się z pojazdem osobowym, który niespodziewanie zjechał na przeciwległy pas ruchu.

Tragiczne wieści wstrząsnęły Marcinem Możdżonkiem. Były siatkarski mistrz świata oddał hołd zmarłemu, podkreślając uznanie dla jego działalności charytatywnej, niezależnie od różnic politycznych.

Świat polskiej polityki okrył się żałobą po nagłej śmierci Łukasza Litewki. Mający zaledwie 36 lat parlamentarzysta z ramienia Lewicy, który zyskał ogromną sympatię dzięki swojemu zaangażowaniu w akcje charytatywne, zmarł w tragicznych okolicznościach. Do fatalnego w skutkach wypadku doszło w Dąbrowie Górniczej w województwie śląskim, tuż po godzinie 13:00 na ulicy Kazimierzowskiej. Z policyjnych ustaleń wynika, że jadący na rowerze polityk zderzył się z samochodem osobowym, którego kierowca, z wciąż niewyjaśnionych powodów, zjechał nagle na przeciwny pas ruchu. Informacja o niespodziewanym odejściu społecznika wywołała lawinę pożegnań ze strony internautów, znanych osobistości, polityków oraz gwiazd. Swoim komentarzem podzielił się również Marcin Możdżonek, złoty medalista siatkarskich mistrzostw świata z 2014 roku, pełniący funkcję doradcy Karola Nawrockiego oraz członka prezydenckiej Rady Klimatu i Środowiska. Jego bardzo osobisty komentarz odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych.

Łatwogang uhonorował Łukasza Litewkę podczas transmisji na żywo. Jeszcze wczoraj rozmawiali przez telefon

Galeria: Łukasz Litewka nie żyje. Miał zaledwie 36 lat

21

Marcin Możdżonek żegna Łukasza Litewkę. Piękne słowa dawnego mistrza

Były reprezentant Polski w piłce siatkowej głęboko przeżył wieści o śmierci Łukasza Litewki. Choć obu panów dzieliły diametralnie różne wizje polityczne, Marcin Możdżonek zawsze z ogromnym szacunkiem podchodził do charytatywnej misji posła oraz jego wielkiego zaangażowania na rzecz słabszych.

Dotarła do mnie tragiczna informacja o śmierci Łukasza Litewki. To wielka strata, która uświadamia, jak kruche jest życie— Marcin Możdżonek (@MarcinMozdzonek) April 23, 2026

Dotarła do mnie tragiczna informacja o śmierci Łukasza Litewki. To wielka strata, która uświadamia, jak kruche jest życie. Choć w wielu sprawach fundamentalnie się różniliśmy i nie zawsze było nam po drodze w politycznych dyskusjach, to nigdy nie brakowało mi szacunku do jego ogromnej pasji i zaangażowania w pomoc innym. Dziś te różnice nie mają żadnego znaczenia. Szacunek do drugiego człowieka musi stać ponad każdym sporem, zwłaszcza w obliczu tak nagłej i niewyobrażalnej tragedii. To był młody człowiek pełen energii i miał przed sobą całe życie. Składam najszczersze kondolencje Rodzinie oraz wszystkim Bliskim Łukasza. Spoczywaj w pokoju

Taki wpis opublikował w internecie triumfator mundialu z 2014 roku i obecny bliski współpracownik Karola Nawrockiego.