Marcin Gortat wybuchł na nagraniu. Były koszykarz odpiera zarzuty mężczyzny

Do sieci trafił materiał wideo pokazujący dość nietypowe spotkanie z byłym graczem NBA. Na zarejestrowanym filmiku wyraźnie widać zirytowanego Marcina Gortata, który nerwowo podchodzi do mężczyzny. W pewnej chwili z ust sportowca padają wulgaryzmy: „I co mi zrobisz? Co, nagrywasz ku**a? Taki jesteś?”.

Autor nagrania postanowił nakreślić tło całej sytuacji, próbując wyjaśnić powody ostrej wymiany zdań. Jak zrelacjonował, na początku poprosił znanego koszykarza o wspólną fotografię, lecz spotkał się z odmową, motywowaną obecnością dziecka. Wtedy rzekomo rzucił do sportowca pytanie z zakresu tabliczki mnożenia, wspominając o „6 razy 7”. To właśnie ta matematyczna prowokacja miała rozsierdzić byłego gracza NBA.

Na opublikowanym klipie można też usłyszeć niecenzuralne inwektywy rzucane pod adresem sportowca. 42-letni zawodnik uznał jednak, że wybiórcze nagranie nie oddaje prawdy o całym zdarzeniu i postanowił oficjalnie zareagować.

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"Nagranie nie pokazuje całej sytuacji ani tego, co ją poprzedziło. Wracałem do domu ze śpiącym dzieckiem, kiedy zostałem zaczepiony przez mężczyznę, który poprosił mnie o zdjęcie. Odpowiedziałem: 'Przepraszam, dziecko mi śpi, nie mogę teraz, spieszę się do domu'. Najwyraźniej moja odmowa mu się nie spodobała, bo usłyszałem: 'A ile to jest 7 razy 9, pajacu?'. Odwróciłem się i z uśmiechem zapytałem: 'A ty znasz twierdzenie Pitagorasa?'."

Marcin Gortat o szokujących szczegółach awantury

W dalszej części wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych, sportowiec ujawnił kluczowe fakty, które zostały przemilczane przez jego oponenta. Z relacji Gortata wynika, że został wulgarnie wyproszony przez przechodnia, który chełpił się tym, że mieszka w okolicy od urodzenia, i „radził” mu szybką przeprowadzkę. Dopiero po tych słowach koszykarz zatrzymał się i zażądał wyjaśnień, a w odpowiedzi mężczyzna zaczął nagrywać go telefonem.

Utytułowany reprezentant Polski, znany z występów m.in. dla Washington Wizards, podkreślił, że agresywne zachowanie nieznajomego uznał za realne niebezpieczeństwo. Zaznaczył, że to właśnie poczucie fizycznego zagrożenia sprowokowało jego ostrą reakcję udokumentowaną na wideo.