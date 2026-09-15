Szokująca decyzja holenderskiej mistrzyni. Jutta Leerdam zawiesza karierę

Holenderka to obecnie jedna z najbardziej znanych postaci w świecie łyżwiarstwa szybkiego, która ogromną popularnością cieszy się również poza sportowym torem. Jej instagramowy profil śledzi ponad sześć milionów użytkowników. W najbliższym czasie panczenistka planuje poświęcić więcej uwagi działalności w internecie, zwłaszcza tworzeniu materiałów wideo na swoje kanały społecznościowe. Niedawno sportsmenka gościła na trybunach Arthur Ashe Stadium w Nowym Jorku, gdzie z bliska śledziła decydujące mecze tenisowego turnieju US Open.

Utytułowana zawodniczka podkreśliła jednak wyraźnie, że jej obecna decyzja nie oznacza ostatecznego rozbratu ze sportem wyczynowym. „Podążam za swoimi uczuciami (...). A co, jeśli zakończę karierę? To brzmi zbyt definitywnie. Nie chcę całkowicie zamykać drzwi przed tym, co tak bardzo kocham, czyli łyżwiarstwem szybkim. Ale jedno wiem na pewno: nie będę startować w tym sezonie. Nie zobaczycie mnie na lodzie” – powiedziała w swoim najnowszym materiale wideo.

W trakcie tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech panczenistka stanęła na najwyższym stopniu podium, zdobywając złoty medal w wyścigu na dystansie 1000 metrów, a także dołożyła do tego srebro w zmaganiach na 500 metrów.

Z kolei cztery lata wcześniej, podczas rywalizacji w Pekinie, wywalczyła srebrny medal olimpijski na swoim koronnym dystansie 1000 metrów. W bogatym dorobku sportowym Holenderki znajduje się ponadto całe mnóstwo krążków przywiezionych z mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy.