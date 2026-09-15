Oskar Pietuszewski blisko wielkiego powrotu. Może zagrać w ligowym szlagierze

Oskar Pietuszewski wraca do zdrowia. Media w Portugalii piszą o jego sytuacji przed hitem z Benficą

W minionych tygodniach polski zawodnik leczył bolesną kontuzję mięśnia w prawym udzie. Według doniesień portugalskiego dziennika „A Bola”, gracz rozpoczął nowy tydzień od wznowienia zajęć treningowych z resztą zespołu. Na wtorek zaplanowano jednak jeszcze jeden zestaw szczegółowych badań medycznych, które dadzą ostateczną odpowiedź w kwestii jego ewentualnego występu w nadchodzącym klasyku.

Tamtejsi dziennikarze zaznaczają przy tym, że nazwisko 18-latka wciąż widnieje w oficjalnym raporcie zdrowotnym klubu, jednak proces jego rehabilitacji zmierza w bardzo dobrym kierunku. Szansa na to, że młody piłkarz wybiegnie na boisko w starciu z drużyną z Lizbony, jest więc oceniana jako naprawdę duża.

Ostatni bezpośredni pojedynek tych dwóch potęg miał miejsce 8 marca na słynnym obiekcie Estadio da Luz. Zacięta rywalizacja zakończyła się wówczas podziałem punktów i wynikiem 2:2, a na listę strzelców dla gości wpisał się właśnie reprezentant naszego kraju. Tuż przed zdobyciem gola zdołał on w fantastycznym stylu ominąć w polu karnym doświadczonego Nicolasa Otamendiego.

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Utalentowany gracz zasilił szeregi portugalskiego giganta w styczniu, przenosząc się tam prosto z Jagiellonii Białystok. Niezwykle dynamiczny zawodnik błyskawicznie przekonał do siebie trenera i wskoczył do wyjściowej jedenastki, co ostatecznie przełożyło się na jego realny wkład w wywalczenie przez klub tytułu mistrza kraju.

Warto zaznaczyć, że w minionych, wygranych przez zespół pojedynkach o sile ofensywnej stanowili inni polscy piłkarze. Podczas konfrontacji z ekipą Moreirense drogę do siatki rywali odnalazł Jan Bednarek, z kolei w rywalizacji przeciwko Casa Pia celnym uderzeniem popisał się Jakub Kiwior.

Obecnie, po rozegraniu pierwszych pięciu serii gier, portugalska drużyna nieprzerwanie zasiada w fotelu lidera najwyższej klasy rozgrywkowej w tym kraju.