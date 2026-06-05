Maja Chwalińska w finale Roland Garros. Wiemy, kto jest partnerem polskiej tenisistki

Życie prywatne Mai Chwalińskiej

Za sprawą świetnych występów zawodniczki z Dąbrowy Górniczej kobiecy tenis znów znalazł się w centrum uwagi polskich kibiców. Przed rozpoczęciem paryskich zmagań nadzieje na triumf wiązano przede wszystkim z Igą Świątek, jednak ta pożegnała się z rywalizacją w czwartej rundzie po przegranej z Ukrainką Martą Kostiuk. Tymczasem 25-letnia Maja Chwalińska z powodzeniem przeszła przez kwalifikacje, a w turnieju głównym wyeliminowała takie rywalki jak Diana Parry, Anna Kalinska (w ćwierćfinale) oraz Diana Sznajder (w starciu półfinałowym). Sukcesy na korcie sprawiają, że fani próbują dowiedzieć się czegokolwiek o ewentualnym partnerze życiowym polskiej rewelacji. Zawodniczka pilnie strzeże jednak swojej prywatności i nie ujawnia informacji na temat związków. Okazuje się natomiast, że tenisistka posiada partnera treningowego, który pochodzi z zagranicy.

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Petr Hajek partnerem treningowym Mai Chwalińskiej

Zawodnikiem, z którym finalistka French Open regularnie odbija piłki, jest pochodzący z Czech Petr Hajek. Mężczyzna stanowi bardzo ważny element w sztabie szkoleniowym reprezentantki Polski. Wyniki osiągane w Paryżu potwierdzają, że ich relacja zawodowa przynosi doskonałe efekty, jednak ogranicza się ona wyłącznie do współpracy na korcie. Pomiędzy polską zawodniczką a czeskim sparingpartnerem nie ma żadnych romantycznych relacji. Maja Chwalińska poza kortem czerpie ogromne wsparcie od swoich rodziców. Jak wyznał w rozmowie z dziennikiem „Fakt” ojciec tenisistki, Tomasz Chwaliński, oboje z żoną od najmłodszych lat motywowali córkę do aktywności fizycznej, a wybór dyscypliny należał wyłącznie do niej, o czym opowiedział ojciec sportsmenki.

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Zdjęcia Mai Chwalińskiej z dawnych lat

Rozwój kariery 25-letniej tenisistki z Dąbrowy Górniczej można zaobserwować na licznych fotografiach, dokumentujących jej sportową drogę od najmłodszych lat spędzonych na korcie aż po tegoroczny wielkoszlemowy finał we Francji.

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