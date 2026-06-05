Maja Chwalińska w finale Roland Garros. Wiemy, kto jest partnerem polskiej tenisistki

Bartosz Olszewski likp
2026-06-05 9:49

Maja Chwalińska stała się największym objawieniem wielkoszlemowego turnieju Roland Garros 2026. Reprezentantka Polski dotarła aż do finału paryskich zawodów, eliminując po drodze wyżej notowane przeciwniczki. Kibice interesują się nie tylko jej formą sportową, ale również życiem prywatnym, w tym osobą jej partnera. W tym przypadku mowa jednak wyłącznie o relacji zawodowej z zagranicznym szkoleniowcem.

Życie prywatne Mai Chwalińskiej

Za sprawą świetnych występów zawodniczki z Dąbrowy Górniczej kobiecy tenis znów znalazł się w centrum uwagi polskich kibiców. Przed rozpoczęciem paryskich zmagań nadzieje na triumf wiązano przede wszystkim z Igą Świątek, jednak ta pożegnała się z rywalizacją w czwartej rundzie po przegranej z Ukrainką Martą Kostiuk. Tymczasem 25-letnia Maja Chwalińska z powodzeniem przeszła przez kwalifikacje, a w turnieju głównym wyeliminowała takie rywalki jak Diana Parry, Anna Kalinska (w ćwierćfinale) oraz Diana Sznajder (w starciu półfinałowym). Sukcesy na korcie sprawiają, że fani próbują dowiedzieć się czegokolwiek o ewentualnym partnerze życiowym polskiej rewelacji. Zawodniczka pilnie strzeże jednak swojej prywatności i nie ujawnia informacji na temat związków. Okazuje się natomiast, że tenisistka posiada partnera treningowego, który pochodzi z zagranicy.

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Petr Hajek partnerem treningowym Mai Chwalińskiej

Zawodnikiem, z którym finalistka French Open regularnie odbija piłki, jest pochodzący z Czech Petr Hajek. Mężczyzna stanowi bardzo ważny element w sztabie szkoleniowym reprezentantki Polski. Wyniki osiągane w Paryżu potwierdzają, że ich relacja zawodowa przynosi doskonałe efekty, jednak ogranicza się ona wyłącznie do współpracy na korcie. Pomiędzy polską zawodniczką a czeskim sparingpartnerem nie ma żadnych romantycznych relacji. Maja Chwalińska poza kortem czerpie ogromne wsparcie od swoich rodziców. Jak wyznał w rozmowie z dziennikiem „Fakt” ojciec tenisistki, Tomasz Chwaliński, oboje z żoną od najmłodszych lat motywowali córkę do aktywności fizycznej, a wybór dyscypliny należał wyłącznie do niej, o czym opowiedział ojciec sportsmenki.

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Zdjęcia Mai Chwalińskiej z dawnych lat

Rozwój kariery 25-letniej tenisistki z Dąbrowy Górniczej można zaobserwować na licznych fotografiach, dokumentujących jej sportową drogę od najmłodszych lat spędzonych na korcie aż po tegoroczny wielkoszlemowy finał we Francji.

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Maja Chwalińska
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