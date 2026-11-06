Nielegalna fabryka papierosów w powiecie kolskim. Zabezpieczono towar wart blisko 450 tys. zł

Nielegalna fabryka papierosów w powiecie kolskim

21 października funkcjonariusze przeprowadzili działania operacyjne. W akcji uczestniczyli policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu i Centralnego Biura Śledczego Policji, a także funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz Wydziału Działań Taktyczno-Operacyjnych Ministerstwa Finansów. Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę działającą na terenie powiatu kolskiego. Podczas kontroli posesji zabezpieczono kompletną linię technologiczną służącą do produkcji i pakowania papierosów.

34 tys. papierosów i ponad 400 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy

Na posesji funkcjonariusze znaleźli 34 tys. sztuk papierosów oznaczonych nazwą jednej ze znanych marek. Zabezpieczyli także ponad 400 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. W zaparkowanych na posesji samochodach ujawniono urządzenia służące do zagłuszania sygnału GPS. Wartość zabezpieczonych nielegalnych towarów oszacowano na blisko 450 tys. zł, a potencjalne straty budżetu państwa przekraczają 726 tys. zł.

Zatrzymano trzech mężczyzn

Zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 33, 40 i 43 lat. Usłyszeli zarzuty dotyczące nielegalnej produkcji oraz wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności. Nielegalny towar trafił do magazynu depozytowego Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. Dalsze czynności prowadzą funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kole.

Źródło: Policja.pl