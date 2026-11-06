Jan Urban traci posadę w reprezentacji Polski?! Sensacyjne wieści po powołaniach

W listopadzie polską kadrę czekają ostatnie spotkania w dywizji B Ligi Narodów UEFA, w których rywalami będą Rumunia oraz Szwecja.

Z ustaleń Łukasza Gikiewicza wynika, że dla Jana Urbana będą to pożegnalne pojedynki na stanowisku trenera drużyny narodowej.

W programie „W kadrze” TVP Sport 39-letni zawodnik stanowczo oświadczył: „Zmiana selekcjonera jest klepnięta”.

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Notowania Jana Urbana systematycznie spadają z każdym kolejnym zgrupowaniem od momentu porażki w barażach o awans na mundial. Chociaż prezes Cezary Kulesza pozostawił wówczas trenera na stanowisku, to późniejsze występy polskiej drużyny przyniosły kolejne rozczarowania. Po rozegraniu czterech kolejek w dywizji B Ligi Narodów UEFA Biało-Czerwoni stracili już szanse na wygranie grupy i powrót do najwyższej dywizji. Jedynie szczęśliwy układ wyników w dwóch ostatnich meczach może pozwolić Polakom wyprzedzić Bośnię i Hercegowinę, by zająć niezwykle istotną drugą lokatę, gwarantującą lepsze rozstawienie podczas eliminacji do Euro 2028. Taka sytuacja od dłuższego czasu wywołuje dyskusje na temat przyszłości szkoleniowca, a jego los wydaje się już przypieczętowany.

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Takie informacje przekazał występujący w roli eksperta TVP Sport Łukasz Gikiewicz, który w magazynie „W kadrze” podzielił się sensacyjnymi doniesieniami przy okazji powołań na listopadowe mecze:

Mam informację, że niezależnie od wyników najbliższych meczów reprezentacji, zmiana selekcjonera reprezentacji Polski jest klepnięta

Chociaż tak jednoznaczna wypowiedź tuż przed nadchodzącymi spotkaniami budzi zaskoczenie, to błyskawicznie rozeszła się w mediach. Wpisuje się ona również w atmosferę panującą w strukturach PZPN, skąd już wcześniej docierały sygnały, że po przegranym 1:0 meczu z Bośnią i Hercegowiną rozważano dymisję Urbana. W październiku szef federacji Cezary Kulesza wstrzymał się jednak od drastycznych kroków i dał trenerowi więcej czasu, lecz wszystko wskazuje na to, że teraz zmienił zdanie i podjął już ostateczną decyzję.

Biało-Czerwoni zamkną swoją rywalizację w dywizji B Ligi Narodów dwoma listopadowymi pojedynkami. Najpierw 14 listopada zagrają na wyjeździe z Rumunią, a następnie 17 listopada podejmą we Wrocławiu reprezentację Szwecji.

Łukasz Gikewicz odpalił BOMBĘ w programie "W Kadrze"! 💣 "Mam informację, że niezależnie od wyników najbliższych meczów reprezentacji, zmiana selekcjonera reprezentacji Polski jest "klepnięta" 📲 Oglądaj online ➡ https://t.co/Vwea08krcV— TVP SPORT (@sport_tvppl) November 6, 2026