Jan Urban traci posadę w reprezentacji Polski?! Sensacyjne wieści po powołaniach

- W listopadzie polską kadrę czekają ostatnie spotkania w dywizji B Ligi Narodów UEFA, w których rywalami będą Rumunia oraz Szwecja.
- Z ustaleń Łukasza Gikiewicza wynika, że dla Jana Urbana będą to pożegnalne pojedynki na stanowisku trenera drużyny narodowej.
- W programie „W kadrze” TVP Sport 39-letni zawodnik stanowczo oświadczył: „Zmiana selekcjonera jest klepnięta”.
Jan Urban straci pracę w reprezentacji Polski? Łukasz Gikiewicz mówi o przesądzonej dymisji
Notowania Jana Urbana systematycznie spadają z każdym kolejnym zgrupowaniem od momentu porażki w barażach o awans na mundial. Chociaż prezes Cezary Kulesza pozostawił wówczas trenera na stanowisku, to późniejsze występy polskiej drużyny przyniosły kolejne rozczarowania. Po rozegraniu czterech kolejek w dywizji B Ligi Narodów UEFA Biało-Czerwoni stracili już szanse na wygranie grupy i powrót do najwyższej dywizji. Jedynie szczęśliwy układ wyników w dwóch ostatnich meczach może pozwolić Polakom wyprzedzić Bośnię i Hercegowinę, by zająć niezwykle istotną drugą lokatę, gwarantującą lepsze rozstawienie podczas eliminacji do Euro 2028. Taka sytuacja od dłuższego czasu wywołuje dyskusje na temat przyszłości szkoleniowca, a jego los wydaje się już przypieczętowany.
Jan Urban ogłosił powołania na mecze Ligi Narodów! Nie brakuje niespodzianek
Takie informacje przekazał występujący w roli eksperta TVP Sport Łukasz Gikiewicz, który w magazynie „W kadrze” podzielił się sensacyjnymi doniesieniami przy okazji powołań na listopadowe mecze:
Mam informację, że niezależnie od wyników najbliższych meczów reprezentacji, zmiana selekcjonera reprezentacji Polski jest klepnięta
Chociaż tak jednoznaczna wypowiedź tuż przed nadchodzącymi spotkaniami budzi zaskoczenie, to błyskawicznie rozeszła się w mediach. Wpisuje się ona również w atmosferę panującą w strukturach PZPN, skąd już wcześniej docierały sygnały, że po przegranym 1:0 meczu z Bośnią i Hercegowiną rozważano dymisję Urbana. W październiku szef federacji Cezary Kulesza wstrzymał się jednak od drastycznych kroków i dał trenerowi więcej czasu, lecz wszystko wskazuje na to, że teraz zmienił zdanie i podjął już ostateczną decyzję.
Biało-Czerwoni zamkną swoją rywalizację w dywizji B Ligi Narodów dwoma listopadowymi pojedynkami. Najpierw 14 listopada zagrają na wyjeździe z Rumunią, a następnie 17 listopada podejmą we Wrocławiu reprezentację Szwecji.