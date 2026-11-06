Inauguracja Pucharu Świata bez legendy skoków. Smutne wieści o Simonie Ammannie

Zmagania w nowym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich startują 20 listopada.

Podczas inauguracji w Lillehammer zabraknie szykującego się do swojego 30. sezonu w PŚ Simona Ammanna.

Utytułowany reprezentant Szwajcarii musiał uznać wyższość młodszych kolegów z drużyny w walce o miejsce w kadrze.

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Simon Ammann nie wystąpi na inaugurację Pucharu Świata w Lillehammer

Za dwa tygodnie oficjalnie wystartuje nowa edycja Pucharu Świata w skokach narciarskich. Nadchodząca zima będzie pierwszą bez udziału Kamila Stocha, który definitywnie pożegnał się już ze sportową karierą. Zupełnie inną drogę wybrał 45-letni Simon Ammann, który na igrzyskach olimpijskich w 2002 i 2010 roku zdobywał po dwa złote medale i teraz zamierza rozpocząć swój jubileuszowy, 30. sezon w elicie. Decyzja o dalszych startach szwajcarskiego weterana zapadła już wiosną. Choć doświadczony zawodnik znalazł się w kadrze A swojej reprezentacji, to jednak start obecnego sezonu przyniósł mu spore rozczarowanie.

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W minionych dniach tamtejsi dziennikarze donosili, że w pięcioosobowej kadrze Szwajcarii na otwarcie sezonu Pucharu Świata wolne pozostało już tylko jedno miejsce. Szkoleniowiec Bine Norcić był pewny powołania dla czterech skoczków, którymi okazali się Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth, Juri Kesseli oraz Killian Peier.

Ostatnie powołanie dostanie ten, kto będzie najlepiej skakał na treningach. Nie interesuje mnie to, co było wcześniej

- taką zasadę w rozmowie z serwisem blick.ch przedstawił słoweński trener prowadzący szwajcarską kadrę.

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Walka o ostatnie wolne miejsce rozegrała się głównie pomiędzy Ammannem, Remo Imhofem oraz Felixem Trunzem. Najlepszą formą podczas obozu przygotowawczego w Oberstdorfie błysnął drugi z wymienionych skoczków i to właśnie Remo Imhof oficjalnie zamknął listę powołanych Helwetów na inauguracyjny weekend zmagań.

Taki obrót spraw oznacza, że 45-letniego weterana zabraknie w pierwszych konkursach Pucharu Świata. Decyzja ta zasmuci także polskich fanów skoczka, ponieważ według ustaleń dziennika „Blick” obecny skład kadry utrzyma się nie tylko w Lillehammer, ale również podczas następnych przystanków w Ruce, Wiśle oraz Titisee-Neustadt. Pierwsza okazja na powrót Ammanna do najwyższej ligi może pojawić się dopiero przed świętami podczas konkursów w Engelbergu. Istnieje też prawdopodobieństwo, że wcześniej utytułowany zawodnik postanowi wystartować w zawodach Pucharu Kontynentalnego.