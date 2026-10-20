Maciej Kędziorek poprowadzi Dynamo Kijów. Polak przejął stery po zwolnieniu trenera

Ekipa ze stolicy Ukrainy uległa w wyjazdowym starciu dziewiątej kolejki tamtejszej ligi 1:3. Wynik ten był dla kibiców ogromnym rozczarowaniem, zwłaszcza że gospodarze już od piątej minuty musieli radzić sobie na murawie w osłabieniu. Kijowianie nie potrafili jednak wykorzystać gry z przewagą jednego zawodnika, a o triumfie Polissii zadecydowały trzy trafienia, których autorem był bezbłędny tego dnia Ihor Krasnopir.

Włodarz kijowskiego klubu, Ihor Surkis, zareagował po tym blamażu natychmiastowo i podziękował za dotychczasową pracę Ihorowi Kostiukowi. Jego obowiązki przejął awaryjnie Maciej Kędziorek, który doskonale orientuje się w strukturach zespołu i zna realia panujące w szatni.

Maciej Kędziorek buduje pozycję w Dynamie Kijów. Wcześniej święcił triumfy z Lechem Poznań

Polski 46-latek rozpoczął swoją wschodnią przygodę w sierpniu 2025 roku. Na początku powierzono mu rolę asystenta Ołeksandra Szowkowskiego, gdzie odpowiadał głównie za rozpracowywanie rywali oraz dokładną analizę stałych fragmentów gry. Swoją pozycję w sztabie szkoleniowym utrzymał również wtedy, gdy na ławce trenerskiej pojawił się wspomniany Kostiuk.

Zanim szkoleniowiec wyjechał za granicę, zdobywał cenne szlify na krajowym podwórku. Jako pierwszy trener odpowiadał za wyniki Radomiaka Radom, a wcześniej jako asystent pracował dla takich marek jak Raków Częstochowa czy Arka Gdynia. Z poznańskim Lechem w 2022 roku mógł z kolei świętować wywalczenie tytułu mistrza Polski.

Tabela ukraińskiej ekstraklasy. Dynamo Kijów ze stratą do Szachtara Donieck

Obecnie zespół z Kijowa plasuje się na najniższym stopniu podium w najwyższej klasie rozgrywkowej w Ukrainie. W ośmiu dotychczas rozegranych spotkaniach piłkarze zebrali łącznie 16 punktów. Klub notuje obecnie ośmiopunktową stratę do prowadzącego w stawce Szachtara Donieck oraz traci sześć oczek do drugiej Polissii Żytomierz, jednak wyprzedzające Dynamo drużyny rozegrały o jedno starcie więcej.

Teraz głównym celem polskiego taktyka będzie odpowiednie przygotowanie zawodników do nadchodzącej potyczki ligowej. Kijowianie zmierzą się z zespołem Kudriwki już 23 października. Wciąż nie zapadła ostateczna decyzja o przyszłości Kędziorka na tym stanowisku i nie wiadomo, czy jego rola potrwa dłużej niż tylko na czas znalezienia docelowego następcy Kostiuka.