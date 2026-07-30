Rozbój w salonie gier w Warszawie. Policjanci zatrzymali 25-latka i 26-latkę

Napad na pracownika salonu gier w Warszawie

Do zdarzenia doszło w jednym z salonów gier, gdzie sprawcy wtargnęli do wnętrza i zaatakowali pracownika. Osoby biorące udział w napadzie wykorzystały gaz pieprzowy oraz siłę fizyczną, aby obezwładnić zatrudnioną tam osobę. Po unieruchomieniu pracownika sprawcy ukradli telefon oraz pieniądze. Z policyjnych ustaleń wynika, że łączna wartość poniesionych strat wyniosła 3700 zł. Funkcjonariusze operacyjni na podstawie zebranych informacji wytypowali osoby, które najprawdopodobniej stały za tym przestępstwem.

Zatrzymanie podejrzanych i przeszukanie mieszkania

Policjanci przygotowali się do zatrzymania podejrzanych, mając wiedzę, że 25-letni mężczyzna był już wcześniej karany za podobne czyny. Podczas interwencji w mieszkaniu para stawiała opór i nie chciała otworzyć drzwi funkcjonariuszom. W trakcie przeszukania pomieszczeń mundurowi zabezpieczyli kilka gazów pieprzowych oraz telefony komórkowe i odzież. Wśród odnalezionych przedmiotów znajdowały się również dwie repliki broni. Zatrzymani zostali przewiezieni do policyjnego aresztu, a dochodzeniowcy przystąpili do kompletowania materiału dowodowego.

Zarzuty za rozbój w warunkach recydywy

Na podstawie zgromadzonych dowodów oboje zatrzymani usłyszeli zarzuty dokonania rozboju wspólnie i w porozumieniu. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ, która nadzoruje postępowanie, skierowała do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku wobec 25-latka, który dopuścił się przestępstwa w warunkach recydywy i spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące. Wobec 26-letniej kobiety zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju.

Źródło: Policja.pl