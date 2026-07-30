Prywatyzacja mundialu? Szef FIFA odpiera ataki

Nowa spółka i kontrowersyjna propozycja FIFA

FIFA zamierza powołać nową spółkę, FIFA Forward Enterprise (FFE), wycenianą na 20 miliardów dolarów. Organizacja miałaby przejąć prawa komercyjne związane z najważniejszymi turniejami piłkarskimi, w tym mistrzostwami świata. 20 procent udziałów, o wartości 4,2 miliarda dolarów, miałoby trafić do prywatnych inwestorów. Pomysł spotkał się z ogromną falą krytyki, w tym ze strony UEFA, która określiła go jako "przekroczenie granicy".

Gianni Infantino opublikował wideo, w którym przekonuje, że wejście prywatnego kapitału to naturalny krok w rozwoju futbolu. Szef FIFA podkreśla, że ostateczna decyzja wymaga zgody większości z 211 stowarzyszeń członkowskich oraz Rady FIFA. Krajowe federacje mają czas do 19 września na zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Kto najwięcej zyska na zmianach?

Wielu ekspertów przewiduje, że propozycja znajdzie poparcie u mniejszych federacji, liczących na zastrzyk gotówki. Zgodnie z obietnicami, każda federacja miałaby otrzymać znacznie wyższe fundusze: do 20 mln dolarów w latach 2027-30, rosnąco w kolejnych latach, oraz dodatkowe 20 mln na „projekty specjalne”. Bez tych zmian budżet rozwojowy byłby mniejszy o 1,5 miliarda USD. Infantino zapewnia, że dla zwykłych kibiców nic się nie zmieni, jednak krytycy obawiają się dalszej komercjalizacji.

Zewnętrznym inwestorem miałby być fundusz Thrive Eternal, powiązany z bratem zięcia Donalda Trumpa. Budzi to dodatkowe kontrowersje, zwłaszcza po ostatnich mistrzostwach świata i rzekomych interwencjach politycznych w decyzje sędziowskie. Były szef FIFA, Joseph Blatter, uważa, że nikt nie ma prawa "sprzedawać gry".