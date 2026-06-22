MŚ 2026. Rekordowy gol Lionela Messiego! Zobacz historyczną bramkę w meczu z Austrią

Podczas spotkania reprezentacji Argentyny z Austrią Lionel Messi zapisał na swoim koncie rekordowe 17. trafienie w historii swoich występów na mundialach.

Ten wyczyn pozwolił mu wyprzedzić w historycznym zestawieniu Miroslava Klosego, który do niedawna przewodził klasyfikacji z 16 bramkami.

Wybitny piłkarz zgromadził już cztery gole w trwających mistrzostwach świata!

Historyczna bramka Leo Messiego przeciwko Austrii na MŚ 2026

Do przełomowego wydarzenia doszło w 38. minucie spotkania fazy grupowej przeciwko Austrii, rozgrywanego w Arlington. Mimo ogromnej presji i wcześniejszego niewykorzystanego rzutu karnego w 9. minucie meczu, Messi zdołał wpisać się na listę strzelców jeszcze przed przerwą. Dwa dni przed swoimi 39. urodzinami, kapitan "Albicelestes" odnalazł się na linii pola karnego i precyzyjnym strzałem nie dał szans bramkarzowi, ustanawiając nowy, historyczny rekord.

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Dla Messiego jest to już czwarta bramka na turnieju w USA, Meksyku i Kanadzie. Argentyńczyk rozpoczął mistrzostwa z przytupem, notując hat-tricka w wygranym 3:0 meczu z Algierią. To właśnie dzięki tym trzem golom zrównał się z legendarnym Klose w historycznym rankingu.

Turniej w 2026 roku jest dla Messiego szóstym w karierze. Swój marsz po rekord rozpoczął już jako 19-latek na MŚ w 2006 roku, strzelając debiutanckiego gola przeciwko Serbii i Czarnogórze. Choć w 2010 roku nie zdołał trafić do siatki, to na kolejnych turniejach regularnie powiększał swój dorobek:

2014 w Brazylii: 4 gole

2018 w Rosji: 1 gol

2022 w Katarze: 7 goli, które poprowadziły Argentynę do tytułu mistrza świata

Mecz z Austrią był również 28. występem Messiego na mistrzostwach świata, co czyni go absolutnym rekordzistą pod względem liczby rozegranych spotkań na mundialu. Wyprzedza Niemca Lothara Matthäusa, który ma na koncie 25 meczów.

Poniżej rekordowy, 17. gol Leo Messiego na MŚ:

Leo Messi zdobył swoją 17. bramkę na mistrzostwach świata i wyszedł na prowadzenie w zestawieniu najlepszych strzelców w historii mundiali!A coś nam mówi, że to jeszcze nie ostatnie słowo Argentyńczyka...📲 Oglądaj online mecz Argentyna - Austria ▶️ https://t.co/8ceqC9hUH5 pic.twitter.com/5wbPmS2ezn— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 22, 2026