MŚ 2026. Rekordowy gol Lionela Messiego! Zobacz historyczną bramkę w meczu z Austrią

- Podczas spotkania reprezentacji Argentyny z Austrią Lionel Messi zapisał na swoim koncie rekordowe 17. trafienie w historii swoich występów na mundialach.
- Ten wyczyn pozwolił mu wyprzedzić w historycznym zestawieniu Miroslava Klosego, który do niedawna przewodził klasyfikacji z 16 bramkami.
- Wybitny piłkarz zgromadził już cztery gole w trwających mistrzostwach świata!
Historyczna bramka Leo Messiego przeciwko Austrii na MŚ 2026
Do przełomowego wydarzenia doszło w 38. minucie spotkania fazy grupowej przeciwko Austrii, rozgrywanego w Arlington. Mimo ogromnej presji i wcześniejszego niewykorzystanego rzutu karnego w 9. minucie meczu, Messi zdołał wpisać się na listę strzelców jeszcze przed przerwą. Dwa dni przed swoimi 39. urodzinami, kapitan "Albicelestes" odnalazł się na linii pola karnego i precyzyjnym strzałem nie dał szans bramkarzowi, ustanawiając nowy, historyczny rekord.
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Dla Messiego jest to już czwarta bramka na turnieju w USA, Meksyku i Kanadzie. Argentyńczyk rozpoczął mistrzostwa z przytupem, notując hat-tricka w wygranym 3:0 meczu z Algierią. To właśnie dzięki tym trzem golom zrównał się z legendarnym Klose w historycznym rankingu.
Turniej w 2026 roku jest dla Messiego szóstym w karierze. Swój marsz po rekord rozpoczął już jako 19-latek na MŚ w 2006 roku, strzelając debiutanckiego gola przeciwko Serbii i Czarnogórze. Choć w 2010 roku nie zdołał trafić do siatki, to na kolejnych turniejach regularnie powiększał swój dorobek:
- 2014 w Brazylii: 4 gole
- 2018 w Rosji: 1 gol
- 2022 w Katarze: 7 goli, które poprowadziły Argentynę do tytułu mistrza świata
Mecz z Austrią był również 28. występem Messiego na mistrzostwach świata, co czyni go absolutnym rekordzistą pod względem liczby rozegranych spotkań na mundialu. Wyprzedza Niemca Lothara Matthäusa, który ma na koncie 25 meczów.