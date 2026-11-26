Siatkarki DevelopResu Rzeszów wygrały z niemieckim zespołem Dresdner SC 3:0 w meczu pierwszej kolejki grupy B Ligi Mistrzyń. Spotkanie zakończyło się wynikami setów 25:19, 25:19 i 25:22. Podopieczne trenerki Jeleny Blagojević nie miały większych trudności z pokonaniem wicemistrzyń Niemiec z Drezna. Dla zespołu z Rzeszowa jest to ósmy start w Lidze Mistrzyń, w którym do tej pory w pierwszych dwóch edycjach nie wyszły z grupy, a w kolejnych docierały do ćwierćfinału.

Przebieg meczu w pierwszych dwóch setach

W inauguracyjnej partii wyrównana rywalizacja toczyła się do połowy seta, kiedy Rzeszowianki uzyskały przewagę trzech do czterech punktów. Z biegiem czasu różnica ta rosła, a rywalki oddały gospodyniom siedem punktów po własnych błędach.

W drugim secie drużyna z Niemiec, w której wystąpiły cztery Amerykanki, dwie Kanadyjki i Holenderka, prowadziła 5:3. Za impulsywne reakcje w stronę arbitrów Alexander Waibl ukarany został najpierw żółtą, a następnie czerwoną kartką, co dało remis 5:5. Przyjezdne prowadziły jeszcze 10:7, jednak od stanu 16:16 to Rzeszowianki przejęły inicjatywę. Niemki borykały się z problemami w ataku oraz przyjęciu zagrywki, popełniając przy tym osiem punktów po błędach własnych.

Decydująca trzecia partia

Trzecia partia okazała się najbardziej wyrównana i pełna emocji. Początek ułożył się na korzyść drużyny niemieckiej, która prowadziła 10:8. Wicemistrzynie Polski odpowiedziały wówczas serią 6:0, osiągając prowadzenie 14:10, do czego przyczyniła się bardzo dobra zagrywka Alicji Grabki.

Mimo to rywalki nie poddały się i dzięki skutecznej zagrywce wyszły na prowadzenie 19:17. Zdenerwowana serbska trenerka wicemistrzyń Polski poprosiła w tym momencie o czas, po którym gospodynie wyrównały na 19:19. Niemki ponownie odskoczyły na 21:19, jednak końcówka należała do Rzeszowianek. Skutecznie punktowały zagrywką i nie popełniały błędów w kontratakach.

Kolejne spotkanie i składy drużyn

W następnym meczu wicemistrzynie Polski zagrają 2 grudnia na wyjeździe z włoską drużyną Igor Gorgonzola Novara.

DevelopRes Rzeszów: Alicja Grabka, Julita Piasecka, Weronika Centka-Tietianiec, Mims Taylor, Marrit Jasper, Uliana Kotar

Zuzanna Suska (libero)

Magdalena Bukovska, Mika Grbavica, Martyna Łazowska.

Dresdner SC: Sarah Straube, Mackenzie Folley, Mette Marlee Pfeffer, Maia Dvoracak, Jette Kuipers, Raeven Chase

Katerina Georgiadis (libero)

Lena Kindermann, Morgan Geddes, Rylen Reid.