Siatkarki DevelopResu Rzeszów pokonały Dresdner SC 3:0 w swoim pierwszym meczu grupy B Ligi Mistrzyń. Spotkanie trwało 82 minuty, a rzeszowianki pewnie odprawiły wicemistrzynie Niemiec.

Środkowa Weronika Centka-Tietianiec podsumowała wygraną jako udane wejście w rozgrywki. „Dobre rozpoczęcie Ligi Mistrzyń, o to nam chodziło, Misja wykonana, dobry mecz, wygrany za trzy punkty” – powiedziała zawodniczka.

Trudności w przyjęciu. Cenne zgranie i odpowiedzialność

Centka-Tietianiec zauważyła, że zespół z Drezna sprawiał najwięcej kłopotów w polu serwisowym. „Krwawiłyśmy delikatnie, jeśli chodzi o nasze przyjęcia, ale lepiej troszeczkę krwawić, ale mimo wszystko grać na wysokiej piłce niż dostawać bezpośrednie punkty” – podkreśliła.

Rozgrywająca i kapitan wicemistrzyń Polski, Alicja Grabka, oceniła występ drużyny na szóstkę. Przyznała, że trudne momenty, w których zespół potrafi wrócić do dobrej gry, działają budująco. „Jestem dumna z zespołu, bo wiem, że to dla nas nie jest łatwy czas, dużo tych spotkań teraz będzie i mamy nadzieję, że jak najdłużej będzie trwała zwycięska seria tych ciężkich pojedynków” – powiedziała Grabka, która w ważnych chwilach punktowała zagrywką.

Grabka dodała, że presję traktuje jako przywilej i dodatkową motywację do wzięcia odpowiedzialności. „Cieszę się, że tak się to dzisiaj skończyło. Świetne spotkanie wszystkich dziewczyn” – zaznaczyła.

Ambicje przed starciem we Włoszech

Mimo silnych włoskich rywalek w grupie B, kapitan DevelopResu wierzy w awans do fazy play off. Grabka nie zamierza zadowalać się samą dobrą postawą na boisku.

„Wierzę, że nie jesteśmy w tej grupie tylko po to, żeby zaprezentować fajną siatkówkę, tylko po to, żeby z tej grupy wyjść. Włoskie zespoły są topowe, ale uważam, że po to też się gra, trenuje, żeby te spotkania wygrywać i chciałabym w końcu podejść do tych spotkań tak, że po prostu zrobimy wszystko, żeby je wygrać, a nie, żeby tylko pokazać dobrą siatkówkę” – zakończyła rozgrywająca.

W drugiej kolejce, 2 grudnia, DevelopRes Rzeszów zagra na wyjeździe w Novarze.