Aleksandar Joncevski został w czwartek trenerem występujących w ekstraklasie koszykarzy Energi Czarnych Słupsk. 45-letni Macedończyk zastąpił zwolnionego w sobotę Krzysztofa Szablowskiego.

Szablowski stracił pracę jako pierwszy w ekstraklasie, po wysokiej porażce w Bydgoszczy z Eneą Łaciate Astorią 58:95. Była to ósma kolejna porażka Czarnych. Słupszczanie są razem z Energą Treflem Sopot jedynymi drużynami, które w tym sezonie nie odniosły jeszcze zwycięstwa.

Kariera nowego szkoleniowca. Debiut w poniedziałek

Joncevski pracował już w polskiej ekstraklasie. W grudniu 2024 roku zmienił w Śląsku Wrocław Miodraga Rajkovicia, natomiast w kwietniu 2025 roku zastąpił go Grek Aris Lykogiannis.

Nowy szkoleniowiec słupskiej drużyny prowadził głównie zespoły w swojej ojczyźnie, między innymi Rabotnicki Skopje, MZT Skopje, KK Kozuv i KK Sostivar. Trenował także serbski Spartak Subotica oraz węgierski Atomeromu Paks, a ostatnio związany był z ekipą KB Vellaznimi z Kosowa. Ponadto był asystentem, a następnie głównym trenerem reprezentacji Macedonii Północnej.

W roli trenera Czarnych Joncevski zadebiutuje w poniedziałek 7 grudnia w konfrontacji we własnej hali z Euvic GTK Gliwice.