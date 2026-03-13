Koszmarny występ Kamila Stocha w Oslo. Czterech Polaków z awansem do konkursu

Wiatr opóźnia skoki, słaby wynik Stocha

Trudne warunki atmosferyczne, a zwłaszcza porywisty wiatr, zakłóciły piątkowe kwalifikacje przed pucharowymi zawodami w stolicy Norwegii. Zmagania wystartowały z opóźnieniem, a aura wyraźnie rzutowała na końcowe rezultaty. Z awansem pożegnał się niespodziewanie Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski zaliczył bardzo słaby występ, plasując się dopiero na 60. pozycji. Lepiej poradziło sobie czterech jego kolegów z kadry: Kacper Tomasiak, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła, którzy zameldowali się w sobotnim konkursie.

Maciej Kot najlepszy z Polaków

Najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem Polski w kwalifikacjach okazał się Maciej Kot, lądując na 124. metrze, co dało mu dobrą, 15. lokatę. Słabszy dzień zanotował z kolei Kacper Tomasiak. Młody talent i trzykrotny medalista tegorocznych igrzysk osiągnął zaledwie 118,5 m, kończąc na 34. miejscu. Tuż za nim, na 35. pozycji, uplasował się Aleksander Zniszczoł ze skokiem na odległość 117 m. Piotr Żyła wywalczył 39. lokatę, osiągając 118 m.

Sztuka awansu nie udała się natomiast dwóm innym podopiecznym polskiego sztabu. Paweł Wąsek wylądował na 113. metrze i zajął 52. miejsce. Ogromnym rozczarowaniem była jednak próba Kamila Stocha. Skoczek z Zębu skoczył tylko 106 m. Mistrz wyprzedził w całej stawce zaledwie pięciu rywali, notując kompletnie nieudaną próbę.

Dominacja Embachera i Prevca

Na czele kwalifikacyjnej tabeli znalazł się Stephan Embacher. Austriak, mający na koncie trzy tytuły mistrza świata juniorów, popisał się najdalszym lotem na odległość 134 m. Równie wysoki wynik punktowy zgromadził Domen Prevc. Słoweniec skakał z niższej platformy startowej i choć lądował sześć metrów bliżej, otrzymał identyczną notę – 130 punktów. Obaj zwycięzcy wyprzedzili o niemal sześć "oczek" trzeciego w klasyfikacji Anze Laniska, który zanotował 128 m.

Sukcesy Polaków na skoczni Holmenkollbakken

Obiekt w Oslo od dekad gości zmagania w ramach Pucharu Świata. Premierowe zawody w 1980 roku wygrał Armin Kogler. Norweska skocznia wielokrotnie była jednak areną polskich triumfów. To właśnie tutaj, w marcu 1996 roku, swoje pierwsze pucharowe zwycięstwo świętował Adam Małysz. Orzeł z Wisły powtarzał ten sukces w latach 2001, 2003, 2006 i 2007. Jego wybitne osiągnięcia uhonorowano prestiżowym medalem Holmenkollen, a sam zawodnik dorobił się przydomka "króla Holmenkollen".

Tradycję sukcesów podtrzymywali inni biało-czerwoni. Piotr Żyła odniósł w Oslo swoją pierwszą wygraną w cyklu PŚ w 2013 roku, dzieląc pierwsze miejsce z Gregorem Schlierenzauerem. Na podium meldowali się w Norwegii również Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki.

Harmonogram pucharowych zmagań w Oslo:

sobota, 14 marca

16:40 - pierwsza seria konkursowa

niedziela, 15 marca

9:00 - kwalifikacje przed drugim konkursem

16:10 - pierwsza seria konkursowa