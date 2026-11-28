Brytyjczyk George Russell z zespołu Mercedes wygrał kwalifikacje przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Kataru. Zawody te stanowią przedostatnią rundę mistrzostw świata Formuły 1. Obok niego na starcie ustawi się jego kolega z teamu, Włoch Andrea Kimi Antonelli, który jest już pewny tytułu.

Kolejne pozycje na starcie

Kolejne lokaty w kwalifikacjach zajęli kierowcy McLarena, czyli Brytyjczyk Lando Norris i Australijczyk Oscar Piastri. Za nimi ustawią się zawodnicy reprezentujący zespół Red Bulla, którymi są Francuz Isack Hadjar i Holender Max Verstappen.

Koniec walki o mistrzostwo

Walka o tytuł indywidualnego mistrza świata oraz o najlepszego konstruktora już się zakończyła. Prymat zapewnili sobie już wcześniej Andrea Kimi Antonelli i Mercedes GP. Niedzielny wyścig zaplanowano na godzinę 17.00 czasu polskiego, a sezon zakończy się 6 grudnia w Abu Zabi.