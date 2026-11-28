Piłkarze GKS Katowice pokonali na wyjeździe Śląsk Wrocław 3:0 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Zwycięstwo pozwoliło gościom przełamać serię dwóch porażek z rzędu, natomiast wrocławianie po trzeciej domowej przegranej w sezonie pozostają w strefie spadkowej. Spotkanie obejrzało 10 039 widzów, a sędzią był Tomasz Marciniak z Płocka.

Błędy gospodarzy i szybkie ciosy

W 17. minucie fatalne zachowanie Marca Llinaresa wykorzystał Bartosz Nowak, który podał do Emana Markovicia, a ten strzelił pierwszego gola dla gości. Był to jedyny strzał katowiczan w pierwszej połowie. Śląsk miał okazję na remis, ale uderzenie Piotra Samca-Talara zablokowali obrońcy, a dobitka Grzegorza Tomasiewicza przeleciała nad poprzeczką. W drugiej połowie swoje szanse mieli Adam Ciućka ze Śląska oraz Ilja Szkurin z GKS, ale obaj bramkarze – Gabriel Kobylak i Karol Niemczycki – popisywali się udanymi interwencjami.

Losy meczu rozstrzygnęły się w ciągu dwóch minut. W 66. minucie po kolejnym błędzie Llinaresa do siatki trafił głową Pau Resta. Po 120 sekundach Karol Linetty tak niefortunnie wybił piłkę głową, że trafiła ona pod nogi Arkadiusza Jędrycha, który ustalił wynik spotkania uderzeniem z kilku metrów. Pod koniec spotkania blisko podwyższenia wyniku był jeszcze Marković, ale Niemczycki obronił jego strzał. Żółte kartki otrzymali Piotr Samiec-Talar i Przemysław Banaszak ze Śląska oraz Ilja Szkurin i Borja Galan z GKS.

Składy drużyn

Śląsk Wrocław: Karol Niemczycki - Dominik Szala, Lamine Ba, Marko Dijaković - Alex Timossi Andersson (46. Jan Jurcec), Piotr Samiec-Talar, Eniss Shabani (46. Adam Ciućka), Karol Linetty (69. Luka Marjanac), Grzegorz Tomasiewicz (80. Jorge Yriarte), Marc Llinares – Malaly Dembele (80. Przemysław Banaszak).

GKS Katowice: Gabriel Kobylak - Lukas Klemenz, Arkadiusz Jędrych, Pau Resta – Alan Czerwiński (74. Borja Galan), Mateusz Kowalczyk (84. Bartosz Wolski), Bartosz Nowak (84. Szymon Bartlewicz), Kacper Łukasiak (64. Sebastian Milewski), Mateusz Wdowiak - Eman Marković, Ilja Szkurin (64. Adam Zrelak).