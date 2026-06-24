Orlen Basket Liga 2025/26 rozdała nagrody. Kto zgarnął najważniejsze koszykarskie statuetki w kraju?

Kto został najlepszym graczem sezonu?

Środowa gala oficjalnie podsumowała rozgrywki w polskiej ekstraklasie koszykarzy i koszykarek. Wyróżnienie dla najlepszego polskiego zawodnika oraz statuetkę MVP całej ligi zdobył Andrzej Pluta. Reprezentujący Legię Warszawa koszykarz notował średnio 13,4 punktu oraz 6,2 asysty na mecz. Jego drużyna pokonała w zaciętym finale Orlen Zastal Zieloną Górę stosunkiem meczów 4-3.

Doskonała postawa Pluty zaowocowała głośnym transferem na europejski rynek. Rozgrywający podpisał dwuletnią umowę z katalońską ekipą Basquet Girona, w której władzę sprawują słynni bracia Gasol. Wśród kobiet tytuł najlepszej polskiej zawodniczki trafił do Kamili Borkowskiej z zespołu Lotto AZS UMCS Lublin, trenowanego przez Karola Kowalewskiego. Koszykarka dołączyła do polskiej ligi z rozgrywek greckich w trakcie sezonu, notując średnio 11,3 punktu oraz 9 zbiórek na mecz.

Kto otrzymał pozostałe koszykarskie statuetki?

Najlepszą koszykarką ekstraklasy kobiet wybrano niespełna 34-letnią Amerykankę Markeishę Gatling, która zdobywała średnio 13,2 punktu na mecz. Tytuł najlepszych szkoleniowców minionych rozgrywek trafił do Wojciecha Szawarskiego z Enea AZS Politechniki Poznań oraz Heiko Rannuli. Estoński trener poprowadził warszawską Legię do drugiego z rzędu, a dziewiątego w historii klubu mistrzostwa Polski. Nagrody dla najbardziej utalentowanej młodzieży odebrali 18-letnia Maria Burliga z MB Zagłębie Sosnowiec oraz 20-letni Jakub Szumert.

Młody skrzydłowy Zastalu zaliczył ogromny postęp, rzucając w obecnych rozgrywkach średnio 13,2 punktu i notując 6,5 zbiórki. Statuetkę w symbolicznej sztafecie pokoleń wręczył mu Adam Hrycaniuk, który w wieku 42 lat ostatecznie zakończył sportową karierę. Wyróżnienie za akcję prospołeczną „AMW Arka dla jaj” otrzymała AMW Arka Gdynia, promując profilaktykę onkologiczną. Władze ligi nagrodziły także sponsorów, zaangażowane miasta oraz najbardziej medialne kluby, którymi zostały KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski i Legia Warszawa.