Karol Świderski zawodnikiem Widzewa. Hitowy transfer reprezentanta Polski w Ekstraklasie

Karol Świderski wzmacnia Widzew Łódź

Reprezentant Polski przeniósł się do klubu z Łodzi na zasadzie transferu definitywnego z Panathinaikosu Ateny. W barwach greckiego zespołu występował od stycznia 2025 roku, notując łącznie 62 spotkania i zdobywając 13 bramek. Według doniesień medialnych, kwota transakcji wyniosła około miliona euro. Nowy napastnik ma zarabiać około 1,5 miliona euro rocznie. Tym samym stanie się on jednym z najlepiej opłacanych zawodników w polskiej lidze.

Władze łódzkiego klubu nie ukrywają zadowolenia z finalizacji tej istotnej umowy. Prezes Robert Dobrzycki podkreślił, że 29-latek idealnie pasuje do koncepcji budowania zespołu przed nadchodzącymi rozgrywkami. Sprowadzenie tak doświadczonego gracza to dla drużyny ogromny krok naprzód. Strzelec czternastu goli dla drużyny narodowej ma być gwarancją jakości w linii ataku łodzian. Zarząd liczy na ogromne zaangażowanie ze strony nowego zawodnika.

"- Cieszymy się, że Karol jest już z nami. Wiemy, że zawodnik ma cechy, których Widzew potrzebuje. Jest waleczny, nieustępliwy i zawsze gra do końca. Kontraktujemy piłkarza o wysokich umiejętnościach indywidualnych, reprezentanta Polski, który wzmocni rywalizację w ofensywie - przyznał prezes Robert Dobrzycki."

Gdzie wcześniej grał Karol Świderski?

Doświadczony napastnik opuścił polską Ekstraklasę zimą 2019 roku, przechodząc z Jagiellonii Białystok do PAOK-u Saloniki. Podczas trzyletniego pobytu w Grecji zdobył 35 goli, mistrzostwo kraju oraz dwa krajowe puchary. Następnie bronił barw amerykańskiego Charlotte FC, gdzie strzelił 28 bramek na boiskach ligi MLS. Zaliczył także okres wypożyczenia do włoskiego Hellas Verona, po czym trafił do ateńskiego Panathinaikosu. Co ciekawe, w przeszłości piłkarz uczył się rzemiosła w zespole UKS SMS Łódź.

Snajper ma na swoim koncie 51 oficjalnych występów w reprezentacji Polski. Ostatnio grał w meczach towarzyskich z Nigerią oraz Ukrainą, a także w decydujących barażach do mistrzostw świata. Trener Aleksandar Vuković traktuje to jako pierwsze poważne wzmocnienie w bieżącym oknie transferowym. Jest to już trzeci reprezentant kraju pozyskany w tym roku, po Bartłomieju Drągowskim i Przemysławie Wiśniewskim. Zespół w poniedziałek rozpocznie przygotowania do nowego sezonu, a nowy nabytek włączy się do treningów podczas zgrupowania w Austrii.