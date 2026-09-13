PGE Start Lublin wygrywa memoriał. Kto dokonał wielkiego powrotu w finale?

Sensacyjny powrót gospodarzy w finale

Finałowe starcie dostarczyło zgromadzonym kibicom ogromnych emocji. Zawodnicy MKS Dąbrowa Górnicza w drugiej kwarcie wypracowali bardzo dużą przewagę, która w pewnym momencie wynosiła nawet dwadzieścia punktów różnicy. Ostatecznie jednak mecz zakończył się wynikiem 85:80 (22:16, 16:36, 16:15, 31:13) na korzyść miejscowej ekipy.

W decydującej odsłonie lublinianie ruszyli do błyskawicznego odrabiania strat. Gospodarze zdominowali ostatnią kwartę wynikiem 31:13, co pozwoliło im odnieść końcowe zwycięstwo w całym turnieju. Trzecie miejsce w lubelskich zawodach przypadło drużynie Legii Warszawa.

Kim był Zdzisław Niedziela?

Zdzisław Niedziela w swojej karierze zawodniczej reprezentował barwy Lublinianki, Legii Warszawa oraz Startu Lublin. Jako szkoleniowiec wprowadził lubelski zespół do najwyższej klasy rozgrywkowej. Z tą drużyną wywalczył również trzykrotnie brązowy medal koszykarskich mistrzostw Polski.

To właśnie on sprowadził do Polski Kenta Washingtona, który był pierwszym czarnoskórym amerykańskim koszykarzem w polskiej lidze. Washington po raz trzeci z rzędu pojawił się jako gość specjalny zawodów w Lublinie. Puchary wręczał wspólnie z Ireneuszem Mulakiem, byłym graczem Startu i 126-krotnym reprezentantem kraju.