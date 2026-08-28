Polki grają z Turcją w ME. Porażka może dać łatwiejszą drogę do finału

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-28 10:32

Reprezentacja Polski siatkarek w piątkowy wieczór zmierzy się z broniącą tytułu Turcją podczas mistrzostw Europy. Stawką jest pierwsze miejsce w grupie A, bo awans do 1/8 finału obie ekipy mają już w kieszeni. Co ciekawe, ewentualna przegrana może utorować Biało-Czerwonym lepszą drogę w fazie pucharowej turnieju.

Cieszące się polskie siatkarki w ciemnozielonych strojach na boisku. O meczu z Turcją przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: CEV/ Materiały prasowe

Od losowania było jasne, że starcie z Turczynkami będzie najtrudniejszym sprawdzianem dla naszych siatkarek w pierwszej fazie turnieju. Obrończynie mistrzowskiego tytułu są również gospodyniami zawodów. Obie reprezentacje mogą pochwalić się kompletem wygranych, a w piątkowy wieczór stoczą bój o prymat w grupie A. Przegrana ekipa na pewno uplasuje się na drugiej lokacie. Ostateczne pozycje wyznaczą drabinkę na pucharowy etap europejskiego czempionatu.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica!
Pytanie 1 z 20
Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to...
Bartosz Kurek

Ekipa, która wygra grupę A, w kolejnej fazie trafi na czwartą siłę grupy C, czyli Portugalię. Z kolei pokonane w meczu Polska - Turcja zajmą drugą lokatę i w 1/8 finału zagrają z trzecią drużyną z grupy C. O tym, która reprezentacja to będzie, zadecyduje wynik piątkowej rywalizacji pomiędzy Azerbejdżanem a Holandią.

Na pierwszy rzut oka wygrana z Turcją daje łatwiejszą przeprawę w postaci meczu z Portugalią. Jednak głębsza analiza turniejowej drabinki pokazuje, że przegrana z gospodyniami nie musi być tragedią. Druga lokata w grupie pozwoliłaby ominąć w ewentualnym półfinale faworyzowane Włoszki, typowane do zdobycia złotego medalu. Taki scenariusz oznacza, że po przejściu 1/8 finału, w ćwierćfinale Polki zagrałyby z teoretycznie słabszym rywalem, takim jak Belgia, Niemcy lub Słowenia, a w walce o finał spotkałyby się prawdopodobnie z Serbkami.

Polki w 1/8 finału. Znamy pierwsze szczegóły

Biało-Czerwone swój mecz w ramach 1/8 finału mistrzostw Europy rozegrają w poniedziałek 31 sierpnia lub we wtorek 1 września w Stambule. Szczegółowy harmonogram tej fazy rozgrywek zostanie opublikowany tuż po zakończeniu zmagań grupowych.

Rolki