Jerzy Brzęczek może wrócić do seniorskiej kadry. Zastąpi Jana Urbana?

Forma reprezentacji Polski w ostatnich meczach pozostawia wiele do życzenia. W dwóch spotkaniach Ligi Narodów rozegranych podczas obecnego zgrupowania polscy piłkarze zdołali wywalczyć tylko jeden punkt. Kadra najpierw zanotowała bezbramkowy remis z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, a następnie uległa reprezentacji Szwecji na wyjeździe, przegrywając 1:3.

Rozczarowująca postawa drużyny spowodowała nasilenie się plotek na temat ewentualnego zwolnienia Jana Urbana. Z informacji podanych przez dziennikarzy „Przeglądu Sportowego Onet” wynika, że głównym faworytem do przejęcia sterów w seniorskiej reprezentacji jest Jerzy Brzęczek, pełniący obecnie obowiązki selekcjonera kadry do lat 21.

– Od kilku miesięcy panuje już taka narracja, że szykuje się powrót Jerzego Brzęczka, który doskonale radzi sobie z kadrą U-21 – powiedział Piotr Wołosik.

Jerzy Brzęczek posiada już doświadczenie w prowadzeniu pierwszej reprezentacji Polski. Funkcję selekcjonera sprawował w okresie od lipca 2018 do stycznia 2021 roku. W tym czasie polscy piłkarze rozegrali 24 spotkania pod jego wodzą, odnosząc 12 zwycięstw, notując pięć remisów i ponosząc siedem porażek. To właśnie dzięki niemu reprezentacja zdołała awansować do mistrzostw Europy.

Niestety, Brzęczek nie poprowadził drużyny podczas samego turnieju, gdyż na początku 2021 roku zastąpił go Paulo Sousa. Portugalczyk jednak nie odniósł sukcesów z reprezentacją, nie wychodząc z grupy podczas Euro 2020 i opuszczając stanowisko w kontrowersyjnych okolicznościach, tuż przed decydującymi meczami w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze.

Aktualnie 55-letni trener odpowiada za poczynania młodzieżowej reprezentacji Polski U-21. Drużyna prowadzona przez Jerzego Brzęczka prezentuje się bardzo solidnie i odnosi dobre wyniki.

Reprezentację prowadzoną przez Jana Urbana czekają jeszcze dwa starcia podczas trwającego zgrupowania. W najbliższy piątek, 2 października, reprezentacja Polski zmierzy się przed własną publicznością z Rumunią. Trzy dni później, 5 października, czeka ich wyjazdowy mecz z Bośnią i Hercegowiną.