Euroliga koszykarzy. Kto błyszczał mimo porażki Barcelony w Emiratach?

Udany występ reprezentanta Polski w Emiratach

Koszykarze FC Barcelona ulegli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich drużynie BC Dubai 87:94. Mecz odbył się w ramach drugiej kolejki prestiżowych rozgrywek pucharowych. Aleksander Balcerowski przebywał na parkiecie łącznie przez dwadzieścia minut. W tym czasie polski zawodnik zaprezentował bardzo stabilną formę. Reprezentant naszego kraju zdobył dla swojej drużyny dziesięć punktów.

Polak dołożył do tego dorobku trzy zbiórki oraz dwie asysty przy zupełnym braku strat. Wskaźnik efektywności Balcerowskiego wyniósł piętnaście, co stanowiło drugi najlepszy wynik w katalońskim zespole. Środkowy trafił trzy z pięciu rzutów za dwa punkty i bezbłędnie wykonał cztery rzuty wolne. Latem zawodnik zamienił Unicaję Malaga na Barcelonę. W minionym ligowym spotkaniu w Hiszpanii zanotował dwadzieścia jeden punktów przy stuprocentowej skuteczności.

Pozostałe wyniki i polski akcent sędziowski

Amerykanin Kevin Punter osiągnął najwyższy wskaźnik efektywności w zespole Barcelony. Zakończył on spotkanie z rezultatem dwudziestu ośmiu punktów rankingowych. Ten utalentowany zawodnik zgromadził dwadzieścia pięć punktów, pięć zbiórek oraz dwie asysty. Jego koszykarski talent na europejskich parkietach odkrył przed laty szkoleniowiec Wojciech Kamiński. Dodatkowym polskim akcentem spotkania w Emiratach była obecność arbitra Piotra Pastusiaka ze Szczecina.

W innym interesującym spotkaniu Anadolu Efes Stambuł pokonał Real Madryt wynikiem 94:84. Turecki zespół jest obecnie prowadzony przez trenera Pablo Laso, który przed laty prowadził madrycką drużynę. W barwach zwycięskiej ekipy wystąpił naturalizowany reprezentant kadry, Jordan Loyd. Koszykarz rzucił dwanaście punktów, zebrał cztery piłki i zanotował jedną asystę. Najskuteczniejszym graczem drużyny ze Stambułu został natomiast PJ Dozier z dorobkiem osiemnastu punktów.