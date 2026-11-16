Brak Piotra Żyły w kadrze na inaugurację Pucharu Świata w skokach narciarskich to jedno z zaskoczeń początku zimy. Problemy jednego z najbardziej utytułowanych reprezentantów Polski w historii były widoczne już podczas letnich startów. Potwierdziły to październikowe mistrzostwa kraju w Zakopanem, które zawodnik ukończył dopiero na dziesiątym miejscu, tracąc do czołówki kilkadziesiąt punktów. W efekcie skoczek opuścił finał Letniego Grand Prix w niemieckim Klingenthal. Choć rozpoczęta współpraca treningowa ze Stefanem Horngacherem nie dała jeszcze rezultatów pozwalających na start podczas inauguracji PŚ, pełniący funkcję koordynatora polskiego szkolenia Austriak w rozmowie ze Skijumping.pl zaznacza, że w skokach podopiecznego widać już wyraźny progres.

Poważny wypadek w domu i operacja! Dramat znanego skoczka przed Pucharem Świata

QUIZ. Imiona polskich skoczków i ich rywali. Znasz wszystkie? Tomasiak, Stoch, Małysz, Kraft, Ammann i inni Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od multimedalisty ostatnich igrzysk. Tomasiak ma na imię: Kacper Kamil Karol Następne pytanie

Piotr Żyła poza Pucharem Świata. Stefan Horngacher uspokaja

Powołania na zawody w Lillehammer oraz zaplanowane tydzień później konkursy w fińskiej Ruce otrzymali Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Jakub Wolny. Zgodnie z planem sztabu, Piotr Żyła ma dołączyć do kolegów z reprezentacji Polski na początku grudnia podczas rywalizacji w Wiśle.

„Odbyliśmy z Piotrem kilka dodatkowych treningów. Robi postępy, ale nie zakwalifikował się na zawody w Lillehammer. Myślę jednak, że to nie jest duży problem. Zacznie sezon od Pucharu Świata w Wiśle. Poprawia swoje skoki krok po kroku i na te konkursy może już być w dobrej formie” - przekazał Stefan Horngacher. Austriacki szkoleniowiec wyjaśnił również, z jakimi trudnościami zmaga się obecnie dwukrotny mistrz świata ze skoczni normalnej.

Roxie Węgiel w takim stroju na koncercie dla młodych piłkarzy. W sieci już wrze!

„Nie ma jakiegoś dużego problemu. W skokach liczą się drobiazgi. Trzeba cały czas pilnować techniki, a ta u niego nie była wystarczająco stabilna. Miał też trochę kłopotów z doborem sprzętu. Zastanawiał się, które buty wybrać, na których nartach skakać. Teraz już wie, na jakim sprzęcie będzie skakał i może bardziej skupić się na technice” - wytłumaczył austriacki trener.

Pierwsze skoki nowego sezonu Pucharu Świata zaplanowano na 20 listopada, a cała zimowa rywalizacja potrwa do 21 marca. Najważniejszym punktem w kalendarzu będą mistrzostwa świata w Falun odbywające się od 24 lutego do 7 marca. Jako najbardziej utytułowany reprezentant Polski w historii MŚ, Piotr Żyła będzie chciał optymalnie przygotować się do ponownej walki o krążki na tej imprezie.