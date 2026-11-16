BKS ZGO Bielsko-Biała triumfuje na wyjeździe

Siatkarki BKS ZGO Bielsko-Biała pokonały na wyjeździe drużynę ITA Tools Stal Mielec w stosunku 3:1. Mecz rozpoczął się od wyraźnej dominacji przyjezdnych, które pewnie wygrały dwie pierwsze partie do 20 i do 18. Gospodynie miały duże problemy ze sforsowaniem bloku rywalek i odnalezieniem właściwego rytmu gry w początkowej fazie spotkania.

Trzecia odsłona przyniosła najwięcej sportowych emocji i wyrównaną walkę na przewagi. Ostatecznie zawodniczki z Mielca zdołały urwać seta, wygrywając 28:26 i przedłużając losy tej ligowej rywalizacji. W czwartej partii zespół z Bielska-Białej powrócił jednak do swojej skutecznej gry, pewnie triumfując do 17 i zamykając cały mecz.

Składy obu drużyn w ligowym starciu

W barwach ITA Tools Stal Mielec na parkiecie zaprezentowały się między innymi Julia Bińczycka, Anna Bączyńska oraz Magdalena Ociepa. Trener gospodyń mocno rotował składem, posyłając do gry również Weronikę Sobiczewską, Aleksandrę Adamczyk i Rozalię Moszyńską. Na pozycji libero zagrała Alika Łucenko, a z ławki rezerwowych weszły Linda Andersson, Marta Twardoch, Matylda Grabowska oraz Andjela Jovanović.

Zwycięski zespół BKS ZGO Bielsko-Biała wystąpił w mocnym zestawieniu, w którym znalazły się Angelika Gajer, Iris Vos i Martyna Piotrowska. Ważnymi ogniwami w drużynie gości były także Martyna Podlaska, Kristiine Miilen oraz Iga Wasilewska. Funkcję libero pełniły w tym spotkaniu Adriana Adamek i Klaudia Nowakowska, a skład uzupełniły Nikola Abramajtys, Wiktoria Szewczyk, Wiktoria Kowalska oraz Martyna Borowczak.