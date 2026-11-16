Kto zdobył najwięcej punktów w meczu?

MKS Dąbrowa Górnicza pokonał Energę Czarnych Słupsk 100:90, dominując głównie w pierwszej połowie spotkania. Kluczowymi zawodnikami w zwycięskiej drużynie byli Jordan Hall oraz Aundre Hyatt, którzy zdobyli odpowiednio 25 i 24 punkty. Znaczący wkład w wygraną miał również Kyle Lofton, kończąc mecz z dorobkiem 14 punktów. Goście już w pierwszej kwarcie wypracowali czternastopunktową przewagę.

W zespole gospodarzy najskuteczniejszy okazał się Mason Madsen, rzucając 20 punktów. Dobre spotkanie rozegrali również Djordje Dimitrijević i Tyler Cheese, zdobywając odpowiednio 16 i 14 punktów. Niestety, lepsza postawa słupszczan w drugiej połowie meczu nie wystarczyła do odwrócenia losów spotkania. Poszczególne kwarty zakończyły się wynikami 20:34, 23:26, 27:24 i 20:16.

Jak wygląda sytuacja w tabeli ekstraklasy?

Zwycięstwo nad zespołem ze Słupska to siódmy z rzędu triumf dąbrowian. Drużyna jest obecnie jedynym niepokonanym zespołem w trwających rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Doskonała passa umacnia ich pozycję w czołówce tabeli. Potwierdza to ich wysoką formę od samego początku aktualnego sezonu.

Zgoła odmienne nastroje panują w obozie Energi Czarnych Słupsk, dla których była to już siódma porażka z rzędu. Słupszczanie obok Energi Trefla Sopot pozostają drużyną bez zwycięstwa w bieżących rozgrywkach ligowych. Zespół będzie musiał pilnie szukać przełamania w kolejnych zaplanowanych spotkaniach. Jest to absolutnie niezbędne, aby w końcu odbić się od dna tabeli.