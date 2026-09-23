Nagła decyzja polskiego skoczka! Kończy karierę. "Poszedł w innym kierunku"

Jarosław Krzak odchodzi ze sportu

Jeszcze w maju tego roku w rozmowie z TVP Sport, Jarosław Krzak z optymizmem patrzył w przyszłość i deklarował chęć dalszego skakania. Miniony sezon przyniósł mu obiecujące rezultaty, zwłaszcza podczas styczniowych konkursów Pucharu Kontynentalnego w Chinach, na olimpijskim obiekcie w Zhangjiakou. Tam oddał efektowny skok zakończony za rozmiarem skoczni na 141. metrze, co dało mu ostatecznie 11. lokatę. Całą kampanię na zapleczu Pucharu Świata zamknął z dorobkiem 61 „oczek”. Niestety, schyłek zimy okazał się dla niego niezwykle wymagający, co zaowocowało licznymi wątpliwościami dotyczącymi sportowej przyszłości.

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- Jarek już pod koniec zimy oznajmił, że nie będzie kontynuował kariery skoczka. Niemniej jednak po kilku tygodniach podjął treningi. We wstępnym okresie przygotowań ponownie zmienił jednak zdanie i zdecydował, że to już nie dla niego. Poszedł w innym kierunku, podążając za swoją drugą pasją

- czytamy na Skijumping.pl słowa trenera Łukasza Kruczka.

Tą drugą drogą życiową okazała się służba w Wojsku Polskim. Krzak jest w gronie zawodników, którzy odpowiedzieli na apel Adama Małysza zachęcający sportowców do wstępowania w szeregi armii. 26-letni skoczek bardzo szybko podjął rękawicę i postanowił w pełni poświęcić się obowiązkom wojskowym, odkładając sprzęt narciarski na półkę.

Po raz ostatni zaprezentował się kibicom podczas lipcowego Memoriału Olimpijczyków, rozgrywanego w Szczyrku, gdzie wywalczył 19. pozycję. Warto wspomnieć, że w swojej karierze otrzymał szansę występu w Pucharze Świata, jednak w sezonie 2020/2021 nie zdołał przebrnąć kwalifikacji na skoczni w Wiśle. Jeśli chodzi o letnie zmagania z cyklu Grand Prix, jego najlepszym wynikiem było 12. miejsce wywalczone w 2022 roku we francuskim Courchevel. Tylko raz w życiu udało mu się wywalczyć pozycję na podium w zawodach rangi FIS Cup.