Zwycięstwo Polaków w Sofii. Nikola Grbić komentuje mecz z Niemcami

Ocena meczu i rywala

Nikola Grbić podkreślił znaczenie cierpliwości w grze polskiego zespołu. Zwrócił uwagę, że niemiecka drużyna była wymagającym przeciwnikiem, potrafiącym odrabiać straty, co pokazała w poprzednich spotkaniach mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni musieli utrzymać wysoki poziom koncentracji, zwłaszcza gdy rywale ryzykowali w zagrywce.

W spotkaniu z Niemcami reprezentacja Polski zanotowała zaledwie dwa punktowe bloki. Trener zaznaczył jednak, że braki w tym elemencie zostały zrekompensowane skuteczną obroną, wyblokami oraz skutecznymi kontratakami. Cierpliwa gra pozwoliła Polakom utrzymać przewagę i wygrać w trzech setach.

"Wiedzieliśmy, że będzie to trudny mecz i mogliśmy to zobaczyć już w pierwszym secie. Mieliśmy pięć, sześć punktów przewagi, a oni wrócili. W trzeciej partii też zaczęli mocno zagrywać, ryzykować. Ale jestem zadowolony, bo wykazaliśmy cierpliwość. Nie mieliśmy dużo bloków, ale dotknęliśmy bardzo dużo piłek w obronie i zrobiliśmy dzięki temu dużo kontrataków" - analizował Serb.

Oczekiwanie na półfinał

Półfinałowym rywalem Polaków będzie zwycięzca środowego meczu pomiędzy Słowenią a Belgią. Ewentualne starcie ze Słowenią byłoby powtórką z 2023 roku, kiedy to polscy siatkarze pokonali tego przeciwnika 3:1 w drodze po złoty medal mistrzostw Europy. Trener Grbić liczy na utrzymanie wysokiego poziomu gry swojego zespołu w kolejnych fazach turnieju.

Decydujące mecze mistrzostw Europy zostaną rozegrane w Mediolanie. Półfinały zaplanowano na piątek, natomiast spotkania o medale odbędą się w sobotę. Obrońcy tytułu przygotowują się do walki o najwyższe cele, wierząc w swoje umiejętności w kluczowych momentach.