Zwycięstwo Polaków w Sofii. Nikola Grbić komentuje mecz z Niemcami

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-23 10:45

Polscy siatkarze awansowali do półfinału mistrzostw Europy po zwycięstwie 3:0 nad reprezentacją Niemiec w Sofii. Trener reprezentacji Polski, Nikola Grbić, docenił koncentrację zespołu i cierpliwość w trudnych momentach. Przed Biało-Czerwonymi kolejne wyzwania w turnieju, w którym bronią mistrzowskiego tytułu.

Ręce siatkarzy walczących o piłkę nad siatką. O zwycięstwie Polaków z Niemcami przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dłonie dwóch zawodników sięgające po piłkę do siatkówki nad siatką w hali sportowej.

Ocena meczu i rywala

Nikola Grbić podkreślił znaczenie cierpliwości w grze polskiego zespołu. Zwrócił uwagę, że niemiecka drużyna była wymagającym przeciwnikiem, potrafiącym odrabiać straty, co pokazała w poprzednich spotkaniach mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni musieli utrzymać wysoki poziom koncentracji, zwłaszcza gdy rywale ryzykowali w zagrywce.

W spotkaniu z Niemcami reprezentacja Polski zanotowała zaledwie dwa punktowe bloki. Trener zaznaczył jednak, że braki w tym elemencie zostały zrekompensowane skuteczną obroną, wyblokami oraz skutecznymi kontratakami. Cierpliwa gra pozwoliła Polakom utrzymać przewagę i wygrać w trzech setach.

"Wiedzieliśmy, że będzie to trudny mecz i mogliśmy to zobaczyć już w pierwszym secie. Mieliśmy pięć, sześć punktów przewagi, a oni wrócili. W trzeciej partii też zaczęli mocno zagrywać, ryzykować. Ale jestem zadowolony, bo wykazaliśmy cierpliwość. Nie mieliśmy dużo bloków, ale dotknęliśmy bardzo dużo piłek w obronie i zrobiliśmy dzięki temu dużo kontrataków" - analizował Serb.

Oczekiwanie na półfinał

Półfinałowym rywalem Polaków będzie zwycięzca środowego meczu pomiędzy Słowenią a Belgią. Ewentualne starcie ze Słowenią byłoby powtórką z 2023 roku, kiedy to polscy siatkarze pokonali tego przeciwnika 3:1 w drodze po złoty medal mistrzostw Europy. Trener Grbić liczy na utrzymanie wysokiego poziomu gry swojego zespołu w kolejnych fazach turnieju.

Decydujące mecze mistrzostw Europy zostaną rozegrane w Mediolanie. Półfinały zaplanowano na piątek, natomiast spotkania o medale odbędą się w sobotę. Obrońcy tytułu przygotowują się do walki o najwyższe cele, wierząc w swoje umiejętności w kluczowych momentach.

"Mam nadzieję, że będziemy kontynuować grę na tym poziomie. Nie wiem, czy to wystarczy, ale wiem, że moi zawodnicy lubią grać w takich meczach. Jesteśmy wśród czterech najlepszych zespołów w Europie, oczywiście nikt nie trafia tam przypadkiem" - zauważył Grbić.

ROLKI