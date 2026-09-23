Nie tnij wszystkich kwiatów tak samo. Róże, tulipany i gerbery potrzebują innych warunków

Przygotowanie kwiatów do wazonu ma duże znaczenie dla ich trwałości, dlatego warto zwrócić uwagę nie tylko na wodę, ale też na sposób przycięcia łodyg.

Różne gatunki mogą mieć odmienne wymagania ze względu na budowę i delikatność łodyg, dlatego jedna metoda nie zawsze sprawdzi się w każdym przypadku.

Ważne jest używanie ostrego i czystego narzędzia oraz usunięcie liści, które znalazłyby się pod powierzchnią wody.

Oprócz odpowiedniego cięcia warto zadbać o właściwy poziom wody, regularną jej wymianę i czystość wazonu.

Pierwszym krokiem po przyniesieniu kwiatów do domu powinno być przygotowanie ich do wazonu. Łodygi warto przyciąć ostrym, czystym narzędziem, ponieważ tępe nożyczki mogą je zgniatać zamiast równo przecinać. Ważne jest również usunięcie liści, które znalazłyby się pod powierzchnią wody. To ogranicza ich gnicie i pomaga utrzymać wodę w lepszym stanie. Nie oznacza to jednak, że każdą łodygę trzeba przyciąć dokładnie w ten sam sposób. Różnice w budowie łodyg sprawiają, że poszczególne gatunki mogą lepiej reagować na inne przygotowanie. Właśnie dlatego bukiet z różnych kwiatów czasem wymaga odrobiny więcej uwagi.

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Eryk Moczko - dźwięk lata | Radio ESKA

Róża, tulipan i gerbera – co zrobić z łodygą?

Róże najlepiej przycinać pod skosem, dzięki czemu zwiększa się powierzchnia, przez którą łodyga może pobierać wodę. Dobrze zrobić to ostrym nożem lub sekatorem i od razu włożyć kwiat do wody.

Tulipany mają delikatniejsze, miękkie łodygi i nie wymagają takiego samego cięcia jak róże. Można przyciąć je równo, ostrym narzędziem, a następnie umieścić w niewielkiej ilości świeżej wody. W ich przypadku warto również pamiętać, że w ciepłym miejscu szybko tracą jędrność.

Gerbery są szczególnie wrażliwe na nadmiar wody i łatwo może dojść do gnicia ich łodyg. Dlatego powinny stać w raczej płytkiej warstwie świeżej wody. Ich łodygi najlepiej przyciąć prosto, ostrym narzędziem, bez miażdżenia. Niezależnie od gatunku wodę warto regularnie wymieniać, a wazon dokładnie myć.