GROMDA 25 – gdzie oglądać galę? Jak kupić PPV i o której start walk?

To nie będzie zwykły wieczór sportów walki. W karcie walk znalazły się zarówno pojedynki o ogromnym ciężarze sportowym, jak i turniej, w którym jeden zawodnik może stoczyć nawet trzy walki jednego wieczoru. Bez decyzji sędziowskich, bez kalkulacji i bez miękkiej gry.

GROMDA 25 – kiedy gala?

Gala GROMDA 25: POWRÓT DO KORZENI odbędzie się w piątek 29 maja. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 20:00.

Tradycyjnie areną zmagań będzie legendarny już GROMDA Fight Club w Pionkach, nazywany przez fanów Miastem Grzechu. To właśnie tam od lat dochodzi do najbardziej brutalnych i widowiskowych walk na gołe pięści w Polsce.

Gdzie oglądać GROMDA 25?

Transmisja gali będzie dostępna wyłącznie w systemie PPV na platformie GROMDA.tv. Organizatorzy nie przewidują transmisji w telewizji ani darmowego streamu online.

Aby obejrzeć galę na żywo, należy wykupić dostęp PPV na oficjalnej stronie federacji. Po zakupie użytkownik otrzymuje możliwość oglądania wydarzenia live na komputerze, smartfonie lub telewizorze z dostępem do internetu.

Jak kupić PPV na GROMDA 25?

Zakup transmisji odbywa się bezpośrednio przez platformę GROMDA.tv. Wystarczy założyć konto, wybrać odpowiedni pakiet i opłacić dostęp online.

Co zobaczymy podczas GROMDA 25?

Hasło POWRÓT DO KORZENI nie jest przypadkowe. Organizacja ponownie mocno stawia na ulicznych wojowników, turniejowy format i walki, które mają przypominać początki federacji.

W programie gali znajdzie się między innymi walka mistrzowska, w której dwóch czołowych zawodników stanie naprzeciw siebie w małym ringu 4×4 m. Bez miejsca na ucieczkę, bez punktowania i bez kalkulowania. Liczyć będzie się wyłącznie charakter, odporność i brutalna skuteczność.

Do tego dojdzie elitarny turniej walk na gołe pięści. Ośmiu zawodników, jeden zwycięzca i możliwe trzy pojedynki jednego wieczoru. To właśnie ten format przez wielu kibiców uznawany jest za najbardziej bezwzględny test charakteru w całej federacji.

GROMDA – walki bez kompromisów

Federacja GROMDA od początku budowała swoją markę wokół surowych zasad i ulicznego klimatu. Mały ring, gołe pięści i walka do końca sprawiły, że organizacja szybko zdobyła ogromną popularność wśród fanów mocnych sportowych emocji.

Tutaj nie ma miejsca na celebrycki lans i spokojne punktowanie przeciwnika. Każdy wychodzi do ringu z myślą, by przetrwać i wygrać. Nokauty, rozbite twarze i wojny charakterów są wpisane w DNA tej federacji.

GROMDA 25 już w piątek

GROMDA. Nie ma miękkiej gry.

