Burza po porażce Polski z Ukrainą! Ukraińskie media uderzają w kibiców

Porażka reprezentacji Polski z ukraińską drużyną 0:2 wywołała ogromne emocje we Wrocławiu, które wybuchły tuż po zakończeniu spotkania.

Ukraińscy dziennikarze zaatakowali zachowanie naszych kibiców. Twierdzą, że Polacy wygwizdali narodowe symbole i sam hymn, a polskie ego nazwali "kruchym i wrażliwym".

Sprawdź, co dokładnie piszą wschodnie portale i jakie wydarzenia na wrocławskim stadionie doprowadziły do tak ostrej krytyki ze strony ukraińskich sąsiadów.

Ukraińskie media reagują na mecz z Polską: "Wygwizdali wszystko"

Zdaniem ukraińskich portali, towarzyskie spotkanie między Polską a Ukrainą wcale nie odbyło się w przyjaznej atmosferze. Serwis ua-football.com w swoim pomeczowym raporcie skupił się głównie na tym, co działo się na trybunach, a nie na boiskowej rywalizacji. Dziennikarze ocenili początek rywalizacji jako "bardzo nieprzyjemny", jednoznacznie zrzucając winę na polskich sympatyków.

Przedstawiciele ukraińskich mediów uważają, że wrocławska publiczność przekroczyła granice przyzwoitości. W tekście zatytułowanym "Ukraina pokonała Polskę w debiutanckim meczu Andrei Maldery" znalazły się zarzuty, że wyśmiewano i buczano na wszelkie elementy związane z drużyną przyjezdnych.

- Polscy „kibice”, jeśli można ich tak nazwać, wygwizdali wszystko, co związane z Ukrainą: rozgrzewkę naszych zawodników, ogłoszenie składu, rozwinięcie flagi Ukrainy czy nasz hymn

Twórca artykułu nie ukrywał złości, wieńcząc swój wywód mocnym i zaczepnym stwierdzeniem uderzającym bezpośrednio w polskich fanów.

- Jak łatwo zranić ich kruche i wrażliwe ego

Wynik Polska-Ukraina i wzruszające pożegnanie Jacka Magiery

Na murawie polska drużyna prowadzona przez Jana Urbana uległa rywalom 0:2. Spotkanie niosło ze sobą także silne emocje pozasportowe. Zawodnicy oraz fani zgromadzeni na stadionie uczcili pamięć zmarłego niedawno Jacka Magiery, który pełnił funkcję asystenta trenera. Na ławce rezerwowych przygotowano symboliczne miejsce z koszulką z jego nazwiskiem, a cały stadion pożegnał go owacją na stojąco.

Samo spotkanie od początku układało się pod dyktando gości zza wschodniej granicy. Prowadzenie dla Ukrainy uzyskał Roman Jaremczuk w 34. minucie, oddając celny strzał z większej odległości, a wynik do przerwy podwyższył Andrij Jarmołenko. Choć w drugiej odsłonie na murawie pojawili się debiutanci tacy jak Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek czy Kacper Potulski, biało-czerwoni nie zdołali zmienić losów rywalizacji. Karol Świderski miał doskonałą szansę na zdobycie gola, ale jego uderzenie z bliska świetnie obronił Anatolij Trubin. Mecz zakończył się zwycięstwem Ukrainy 2:0, ale po jego zakończeniu rozmawiano głównie o skandalicznych oskarżeniach, a nie o futbolu.