Fałszywe alarmy bombowe w Ostrowie Wielkopolskim. 41-latek trafił do aresztu

Fałszywe zgłoszenie o bombie w szkole podstawowej

Do pierwszego zdarzenia doszło 7 września 2026 roku, kiedy na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna z informacją o rzekomym ładunku wybuchowym. Zgłoszenie dotyczyło terenu szkoły podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim. Policjanci niezwłocznie podjęli działania i udali się do wskazanej placówki, aby zweryfikować te doniesienia. Po dokładnym sprawdzeniu budynku okazało się, że nie ujawniono w nim żadnych materiałów niebezpiecznych, a mundurowi od razu zajęli się ustalaniem tożsamości zgłaszającego.

Ewakuacje w Wielkopolsce po kolejnym zgłoszeniu

Kolejna informacja wpłynęła do służb następnego dnia, 8 września 2026 roku, kiedy sprawca ponownie skontaktował się z numerem alarmowym. Tym razem mężczyzna przekazywał informacje o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju. W związku z tymi zgłoszeniami w kilku szkołach w województwie wielkopolskim podjęto decyzję o ewakuacji uczniów. Funkcjonariusze intensywnie pracowali nad tym, aby jak najszybciej ustalić, kto stoi za fałszywymi alarmami.

Zatrzymanie 41-letniego mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego

Policjanci szybko wytypowali sprawcę, którym okazał się 41-letni mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. Mężczyzna został zatrzymany na terenie miasta 8 września 2026 roku w godzinach popołudniowych. Podejrzany usłyszał zarzut z artykułu 224a Kodeksu karnego, który dotyczy wywołania fałszywego alarmu. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, a za popełnione czyny grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Policja ostrzega przed konsekwencjami fałszywych alarmów

Funkcjonariusze przypominają, że każde zgłoszenie o zagrożeniu, nawet anonimowe, jest traktowane z najwyższą powagą i wymaga interwencji służb. Takie zachowanie wywołuje strach, zakłóca funkcjonowanie instytucji i angażuje znaczne siły, które w tym czasie mogą być potrzebne w innych miejscach. Numer alarmowy służy wyłącznie do ratowania zdrowia i życia, a nie do żartów czy prób zwracania na siebie uwagi. Policja podkreśla, że wywołanie fałszywego alarmu jest poważnym przestępstwem o surowych konsekwencjach karnych.

Źródło: Policja.pl