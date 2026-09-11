Oszustwo metodą na policjanta w Wieluniu. Kryminalni zatrzymali 32-latka

Metoda na policjanta i listonosza w Wieluniu

W środę 9 września 2026 roku policjanci monitorujący działania wymierzone w oszustów osób starszych dowiedzieli się, że mieszkanka Wielunia może być zagrożona przestępstwem. Funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do weryfikacji tych doniesień, aby nie dopuścić do utraty pieniędzy przez kobietę. Jak ustalono, do 71-letniej seniorki zadzwonił najpierw mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik poczty. Przekonywał on rozmówczynię, że ma dla niej przesyłkę i próbował ustalić czas jej doręczenia. Po krótkim czasie seniorka odebrała kolejny telefon, tym razem od osoby podającej się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji.

Interwencja wieluńskich kryminalnych pod adresem seniorki

Rozmówca podający się za policjanta twierdził, że oszuści dzwonią do ludzi, podszywając się pod listonoszy, aby ich okradać. Przekonywał kobietę, że jej oszczędności są w niebezpieczeństwie i polecił jej przekazanie gotówki według jego wytycznych w celu ich ochrony. Prawdziwi policjanci z wieluńskiej komendy szybko pojechali pod adres zamieszkania 71-latki, gdzie zauważyli podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Gdy obserwujący otoczenie człowiek zauważył funkcjonariuszy, zaczął uciekać, jednak został zatrzymany po krótkim pościgu. Zatrzymanym okazał się 32-letni mieszkaniec powiatu legnickiego, który trafił do policyjnego aresztu.

Zarzuty i konsekwencje za usiłowanie oszustwa

W Prokuraturze Rejonowej w Wieluniu na podstawie zebranych dowodów 32-latek usłyszał zarzut usiłowania oszustwa. Prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Zgodnie z obowiązującym kodeksem karnym za popełnienie tego typu przestępstwa sprawcy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Mundurowi przy okazji tego zdarzenia apelują o zachowanie szczególnej czujności w kontaktach z osobami obcymi. Przypominają, że przedstawiciele służb nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani nie angażują obywateli w tajne akcje przez telefon.

Źródło: Policja.pl