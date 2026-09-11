Atak na policjantów w powiecie kamieńskim. 31-latek z nożem trafił do aresztu

Interwencja służb w powiecie kamieńskim

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu kamieńskiego, gdzie policjanci prowadzili interwencję wobec agresywnego 31-latka. W trakcie prowadzonych czynności mężczyzna dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy, posługując się przy tym niebezpiecznym przedmiotem w postaci noża. Mundurowi zdołali opanować sytuację i zatrzymali napastnika, uniemożliwiając mu dalsze agresywne działania. Na miejscu wykonano niezbędne czynności procesowe oraz zabezpieczono materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie mężczyźnie oficjalnych zarzutów.

Zarzuty prokuratorskie i areszt dla napastnika

Zebrane dowody zostały przekazane do prokuratury, która sformułowała wobec 31-latka kilka zarzutów karnych. Najpoważniejszy z nich dotyczy czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego z użyciem noża, za co grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna będzie odpowiadał również za naruszenie nietykalności cielesnej oraz uszkodzenie ciała innych osób uczestniczących w zdarzeniu. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego najsurowszy środek zapobiegawczy i zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 2 miesięcy.

Źródło: Policja.pl