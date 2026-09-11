Zatrzymanie w Oławie. 52-latek usłyszał zarzuty za groźby wobec Premiera RP

Groźby na portalu społecznościowym

Sprawa miała swój początek w połowie sierpnia 2026 roku, kiedy funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zauważyli na portalu Facebook treści zawierające groźby pod adresem Premiera RP. Informacja o znalezisku została niezwłocznie przekazana funkcjonariuszom Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Mundurowi rozpoczęli czynności zmierzające do identyfikacji autora wpisów, co pozwoliło ustalić, że pochodzą one z profilu należącego do 52-letniego mieszkańca Oławy. Policjanci podkreślają, że każde tego typu doniesienie jest traktowane poważnie i skutkuje podjęciem działań zmierzających do ustalenia sprawcy.

Skrupulatne gromadzenie dowodów

Działania służb nie opierały się wyłącznie na treści internetowego wpisu, lecz były wynikiem szeregu ustaleń i gromadzenia materiału dowodowego. W ramach czynności procesowych funkcjonariusze uzyskali od osoby pokrzywdzonej oficjalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy. Policjanci z Oławy oraz Wrocławia wykonywali kolejne kroki, które pozwoliły na dokładne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia i potwierdzenie tożsamości osoby podejrzewanej. Cały proces był nadzorowany przez Prokuraturę Rejonową w Oławie, a zebrane dowody są obecnie poddawane szczegółowej analizie.

Zatrzymanie 52-latka i zarzuty

W poniedziałek 7 września 2026 roku kryminalni z oławskiej komendy powiatowej zatrzymali 52-latka w jego miejscu zamieszkania. Mężczyzna został doprowadzony do jednostki policji, gdzie przeprowadzono z nim dalsze czynności, w tym przesłuchanie. Podczas składania wyjaśnień zatrzymany nie potrafił w sposób racjonalny uzasadnić powodów swojego zachowania oraz publikowania wpisów o tak poważnym charakterze. Podejrzany usłyszał już zarzut kierowania gróźb karalnych, za co według Kodeksu karnego grozi wysoka kara.

Konsekwencje grożenia w internecie

Policja przypomina, że internet nie zapewnia anonimowości i nie jest miejscem, w którym można bezkarnie publikować groźby pozbawienia życia lub zdrowia. Zgodnie z art. 190 § 1 Kodeksu karnego, za grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Warunkiem jest, aby groźba wzbudzała u osoby zagrożonej uzasadnioną obawę, że zostanie ona spełniona. Obecnie sprawę realizuje Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nadzorem prokuratury, która zdecyduje o dalszym losie 52-letniego mieszkańca Oławy.

Źródło: Policja.pl