Próba oszustwa w powiecie gorzowskim. Czujność pracownicy banku uratowała oszczędności seniorki

Internetowa znajomość z rzekomym lekarzem

Mieszkanka powiatu gorzowskiego przez pewien czas korespondowała z mężczyzną, który podawał się za lekarza. Rozmówca przedstawiał wiarygodne historie o swoim życiu i obiecywał kobiecie wspólną przyszłość. W trakcie trwania tej znajomości przekazał informację, że wysłał do Polski przesyłkę wypełnioną złotem oraz gotówką. Twierdził jednak, że paczka utknęła na terenie Litwy i konieczne jest wniesienie dodatkowych opłat, aby mogła trafić do adresatki.

Pracownica banku wezwała policjantów

Seniorka postanowiła pomóc znajomemu i udała się do placówki bankowej, aby wpłacić pieniądze na otrzymany numer konta. Podczas wizyty w banku zachowanie kobiety wzbudziło podejrzenia pracownicy obsługi, która zaczęła przypuszczać, że klientka może stracić swoje oszczędności. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy, a seniorka dopiero po rozmowie z nimi zrozumiała, że cała historia była próbą oszustwa. Dzięki czujności personelu mieszkanka powiatu gorzowskiego nie przelała kwoty przekraczającej 7000 zł.

Policja ostrzega przed oszustami internetowymi

Funkcjonariusze przypominają, aby w kontaktach na odległość z nieznajomymi osobami zawsze zachowywać rozsądek. Proces budowania wiarygodności przez przestępców może trwać nawet kilka tygodni, a ich historie są tworzone wyłącznie w celu wyłudzenia pieniędzy. Mundurowi apelują o koncentrację i niekierowanie się emocjami przy podejmowaniu decyzji finansowych. Nigdy nie mamy całkowitej pewności, kto faktycznie znajduje się po drugiej stronie komunikatora.

Źródło: Policja.pl