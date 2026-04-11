Jakub Moder znów ma problemy ze zdrowiem. Polski pomocnik ominął treningi

Polski pomocnik od wielu miesięcy regularnie boryka się z urazami. W trwających rozgrywkach zawodnik opuścił łącznie 36 spotkań w barwach klubu i reprezentacji, na co wpływ miała między innymi przepuklina. Na boisko wrócił na stałe dopiero w lutym, jednak obecnie znów skarży się na niepokojące dolegliwości.

Według doniesień holenderskiego dziennika „Algemeen Dagblad”, polski piłkarz nie uczestniczył w zajęciach z drużyną ani we wtorek, ani w piątek. Taka sytuacja zwiastuje, że reprezentanta kraju prawdopodobnie czeka kolejny rozbrat z profesjonalnym futbolem.

Potencjalna strata pomocnika stanowi poważny kłopot dla sztabu szkoleniowego, na którego czele stoi Robin van Persie. Lista kontuzjowanych graczy może się jeszcze wydłużyć, ponieważ w niedzielnym starciu przeciwko NEC Nijmegen na murawie najpewniej zabraknie również Anela Ahmedhodžicia, Luciano Valente oraz Anisa Hadja Moussy.

Obecnie nie ma pewności, kto zajmie miejsce polskiego zawodnika w centralnej strefie boiska. Według spekulacji holenderskich dziennikarzy, szkoleniowcy mogą zdecydować się na wystawienie jednego z młodszych, perspektywicznych piłkarzy.

Pojedynek z NEC Nijmegen odbędzie się w niedzielę 12 kwietnia. Ekipa z Rotterdamu walczy o utrzymanie w ścisłej czołówce tabeli Eredivisie, zajmując aktualnie drugą lokatę. Niedzielni rywale plasują się bezpośrednio za plecami drużyny Polaka i tracą do niej zaledwie jeden punkt.

Reprezentant Polski zasilił szeregi Feyenoordu w styczniu 2025 roku, wiążąc się z klubem umową do końca czerwca 2028 roku. Od momentu zimowego transferu pomocnik wystąpił w 29 oficjalnych meczach, zapisując na swoim koncie pięć trafień oraz trzy asysty.