Historyczny triumf w Los Angeles

Reprezentacja Kanady odniosła kluczowe zwycięstwo nad drużyną RPA w spotkaniu rozegranym w Los Angeles. Decydującą bramkę zdobył Stephen Eustaquio w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Dzięki temu trafieniu współgospodarze turnieju wywalczyli bezpośredni awans do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Ten wielki sportowy sukces wywołał euforię w całym kraju, a tłumy kibiców świętowały w strefach fana w Toronto i Vancouver. Radość zapanowała również w setkach lokalnych pubów oraz restauracji.

Wydarzenie to odbiło się szerokim echem wśród najwyższych władz państwowych. Premier kraju opublikował w mediach społecznościowych wymowne zdjęcie z płyty lotniska. Mark Carney klęczy na nim z uniesioną w geście triumfu lewą ręką, wpatrując się w ekran swojego telefonu. Kanadyjskie media bardzo obszernie relacjonują to spotkanie, zwracając szczególną uwagę na ogromne poświęcenie zawodników. Dziennikarze podkreślają niesamowitą ambicję oraz niezwykły hart ducha całej drużyny narodowej.

„Prawdziwi kanadyjscy bohaterowie. Co za gra. Co za drużyna. Co za kraj” - zaznaczył premier Kanady Mark Carney.

"wybrał na mecz z RPA najlepszych, ale o wyniku zdecydowały serca" - przekazał nadawca CBC.

„spokojny, konsekwentny, bez rozgłosu” - napisano w kanadyjskim portalu internetowym.

„trudno mu było pomyśleć o kimś, kto bardziej by na to zasługiwał z grupy niesamowitych ludzi” - przyznał szkoleniowiec Jesse Marsch.

Kto będzie rywalem Kanadyjczyków?

Amerykański szkoleniowiec przypomniał tragiczną historię z lat 2023-2024, kiedy to strzelec decydującego gola stracił oboje rodziców. Media w kraju wielokrotnie zaznaczały, że zawodnik grający na co dzień w Los Angeles niezwykle chętnie dzieli się wszelkimi zasługami ze swoimi kolegami z boiska. Dziennikarze kanadyjskich agencji prasowych docenili wyjątkową postawę pomocnika po zdobyciu tak ważnej bramki. Komentatorzy uznali graczy z Kanady za prawdziwych bohaterów narodowych, którzy zjednoczyli społeczeństwo. Kolejnym przeciwnikiem współgospodarzy będzie triumfator pojedynku pomiędzy reprezentacjami Holandii oraz Maroka.

Według ekspertów awans do najlepszej szesnastki mistrzostw świata przyciągnie przed telewizory zupełnie nowych widzów. Fani piłki nożnej zyskali dodatkowe powody do radości, a organizacja meczów w Kalifornii ułatwiła wielu osobom wspólne kibicowanie. Publiczny nadawca jest mocno przekonany, że wygrana z afrykańskim zespołem zbuduje solidne fundamenty dla przyszłych sukcesów reprezentacji. Kolejne spotkanie w fazie pucharowej odbędzie się już w najbliższych dniach. Cała Kanada z niecierpliwością oczekuje na dalszy rozwój wydarzeń podczas tego turnieju.

„to cała drużyna strzeliła ze mną tego gola” - podkreślił sam Eustaquio.

„Nawet po zdobyciu jednej z najważniejszych bramek w historii kanadyjskiej piłki nożnej Stephen Eustaquio pozostaje skromny” – napisała agencja The Canadian Press.

„To historyczny turniej dla »Les Rouges«” – podsumowała The Canadian Press.

„wiele milionów osób, które nigdy nie poświęcały zbyt wiele uwagi naszemu krajowi” - skomentował dziennik The Globe and Mail.