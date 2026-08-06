Transpłciowa zawodniczka podbija parkiety. Marcin Możdżonek nie wytrzymał: "Skandaliczna sytuacja"

Spis treści GALERIA: Transpłciowa koszykarka Julie Tétart

Francuska druga liga koszykarek została zdominowana przez Julie Tétart. Zawodniczka, dysponująca imponującymi warunkami fizycznymi – 191 cm wzrostu i rozbudowaną muskulaturą (trenuje też kulturystykę), osiąga w obecnym sezonie niesamowite wyniki. Notuje przeciętnie 21 punktów oraz 20 zbiórek na spotkanie, ustanawiając przy tym nowe rekordy rozgrywek (zgromadziła aż 30 zbiórek w jednym meczu).

"Koszykarka"Absolutnie nigdy nie możemy dopuścić do tak skandalicznej sytuacji, w której biologiczny mężczyzna będzie rywalizować z kobietami. Poniższa sytuacja to nie tylko policzek w twarz wymierzony płci pięknej, ale przede wszystkim złamanie najważniejszej zasady w sporcie:… pic.twitter.com/n9BBt6LCRB— Marcin Możdżonek (@MarcinMozdzonek) August 5, 2026

Zanim dołączyła do ekipy z Księstwa, urodzona w 1992 roku zawodniczka przez wiele lat występowała w amatorskich zespołach męskich w Saint-Quentin, gdzie stawiała swoje pierwsze koszykarskie kroki. Proces zmiany płci, poprzedzony coming outem w wieku dorosłym, rozpoczęła około 2021-2022 roku od terapii hormonalnej. Operacje przeszła do końca 2024 roku, po czym podpisała kontrakt z Monaco, zasilając drużynę na pozycji środkowej.

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Świetne występy Julie Tétart sprowokowały ożywioną polemikę na temat wyrównywania szans w żeńskim sporcie. Sceptycy podnoszą argument o naturalnej przewadze, jaką daje jej męska anatomia. Sama zainteresowana odpiera zarzuty tłumacząc, że w wyniku terapii hormonalnej straciła na dynamice, sile i sprawności fizycznej, a jej obecność na parkiecie jest w pełni zgodna z regulaminem. Mimo to nieustannie mierzy się z negatywnymi komentarzami, zarówno podczas spotkań, jak i w internecie. Zaznacza jednak, że zależy jej wyłącznie na grze w koszykówkę i swobodnym wyrażaniu siebie.

Jej forma nie umknęła uwadze branżowych mediów – serwis Eurobasket.com przyznał jej tytuł koszykarki roku. Julie Tétart otwarcie przyznaje, że jej głównym celem sportowym jest angaż w WNBA. Zdaje sobie jednak sprawę z trudności w zrealizowaniu tego planu. W jednym z wywiadów podkreśliła, że choć nie odrzuciłaby takiej oferty, to musi trzymać się faktów, gdyż jej wiek i umiejętności konkurencji stanowią dużą barierę.

Do informacji o osiągnięciach koszykarki bardzo krytycznie odniósł się Marcin Możdżonek. Utytułowany przed laty siatkarz i reprezentant Polski, pełniący obecnie funkcję doradcy startującego w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego, skomentował sprawę w mediach społecznościowych.

"Koszykarka" Absolutnie nigdy nie możemy dopuścić do tak skandalicznej sytuacji, w której biologiczny mężczyzna będzie rywalizować z kobietami. Poniższa sytuacja to nie tylko policzek w twarz wymierzony płci pięknej, ale przede wszystkim złamanie najważniejszej zasady w sporcie: fair play

GALERIA: Transpłciowa koszykarka Julie Tétart