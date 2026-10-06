W październiku czeka nas niezwykła pełnia. Energię "Księżyca Myśliwych" najmocniej odczują te cztery znaki zodiaku

- Październikowa pełnia Księżyca, znana jako "Księżyc Myśliwych", swoją nazwę zawdzięcza dawnym tradycjom i wkrótce rozświetli nocne niebo.
- To zjawisko, które nastąpi pod koniec miesiąca, będzie astrologicznie pełnią w Baranie, zapowiadającą intensywny czas zmian.
- Sprawdź, jak "Księżyc Myśliwych" wpłynie na twoje życie i które cztery znaki zodiaku odczują jego energię najmocniej.
Skąd wzięła się nazwa Księżyc Myśliwych?
Nazwa wiąże się z dawnymi zwyczajami mieszkańców półkuli północnej. Jesienią, po zakończeniu zbiorów, przychodził czas na przygotowanie zapasów przed zimą. Polowano więc na zwierzynę, a jasne światło pełnego Księżyca ułatwiało myśliwym dostrzeżenie zwierząt także po zachodzie słońca.
Kiedy na niebie pojawi się "Księżyc Myśliwych" 2026?
W 2026 roku pełnia "Księżyca Myśliwych" przypadnie na poniedziałek, 26 października. Maksimum pełni nastąpi około godziny 6:12 czasu polskiego. Warto jednak spojrzeć w niebo także wieczorem 25 października - tarcza Księżyca będzie wówczas wyglądała na niemal całkowicie oświetloną.
Jak "Pełnia Myśliwych" wpłynie na poszczególne znaki zodiaku? Te cztery znaki odczują jej wpływ najmocniej
Astrologicznie będzie to Pełnia w Baranie, dlatego jej symbolika wiąże się przede wszystkim z odwagą, samodzielnością, decyzjami, zakończeniem przeciągających się spraw i odzyskaniem własnej energii. To oczywiście interpretacja astrologiczna, a nie naukowa prognoza. Sprawdź, co "Pełnia Myśliwych" może przynieść poszczególnym znakom
Baran - to dla ciebie najmocniejsza pełnia. Możesz poczuć ogromną potrzebę działania i postawienia na swoim. Sprzyja decyzjom, odcięciu się od tego, co Cię ogranicza, i rozpoczęciu nowego etapu.
Byk - czas uporządkowania finansów i spraw, które dawały ci poczucie niepewności. Pełnia może uświadomić ci, gdzie zbyt długo inwestujesz energię bez odpowiedniego zwrotu.
Bliźnięta - mocny moment w relacjach z ludźmi. Możliwa ważna rozmowa, wiadomość albo decyzja dotycząca przyjaźni czy współpracy. Powiedz wprost to, co wcześniej przemilczałeś.
Rak - uwaga kieruje się na dom, rodzinę i poczucie bezpieczeństwa. Możesz dojść do wniosku, że potrzebujesz zmiany zasad albo większej przestrzeni dla siebie.
Lew - pełnia pobudza ambicję. Możesz dostać impuls, żeby wreszcie pokazać swoje możliwości. Dobry czas na zamknięcie projektu i zawalczenie o uznanie.
Panna - najważniejsze stają się pieniądze, praca i poczucie własnej wartości. Możesz zobaczyć bardzo wyraźnie, gdzie zaniżasz swoją wartość - i zdecydować, że czas to zmienić.
Waga - ponieważ Baran znajduje się naprzeciwko Wagi, ta pełnia może być dla ciebie szczególnie odczuwalna. Tematem będą związki i granice. Możesz przestać dostosowywać się do kogoś kosztem własnych potrzeb.
Skorpion - pełnia sprzyja oczyszczeniu emocjonalnemu. Coś, co długo nosiłeś w sobie, może wreszcie zostać nazwane. Dobry moment na zamknięcie starego rozdziału.
Strzelec - wraca potrzeba wolności, przygody i nowych doświadczeń. Możesz podjąć decyzję dotyczącą podróży, nauki albo planu, który od dawna odkładałeś.
Koziorożec - na pierwszy plan wychodzą kariera, obowiązki i ambicje. Pełnia może pokazać ci, że nie możesz bez końca brać wszystkiego na siebie. Czas wybrać, co naprawdę jest twoim priorytetem.
Wodnik - możliwe przełomowe rozmowy i nowe pomysły. Pełnia sprzyja wyjściu poza utarte schematy. Ktoś może zainspirować cię do decyzji, której wcześniej nie brałeś pod uwagę.
Ryby - intuicja może być wyjątkowo silna. Możesz poczuć, że pewna sytuacja już się zakończyła emocjonalnie, nawet jeśli formalnie jeszcze trwa. To dobry czas na odpuszczenie i odzyskanie spokoju.
Najmocniej wpływ "Księżyca Myśliwych" mogą odczuć Baran, Waga, Rak i Koziorożec - ponieważ pełnia w Baranie mocno uruchamia u nich temat działania, relacji, bezpieczeństwa i odpowiedzialności.