W październiku czeka nas niezwykła pełnia. Energię "Księżyca Myśliwych" najmocniej odczują te cztery znaki zodiaku

Październikowa pełnia Księżyca, znana jako "Księżyc Myśliwych", swoją nazwę zawdzięcza dawnym tradycjom i wkrótce rozświetli nocne niebo.

To zjawisko, które nastąpi pod koniec miesiąca, będzie astrologicznie pełnią w Baranie, zapowiadającą intensywny czas zmian.

Sprawdź, jak "Księżyc Myśliwych" wpłynie na twoje życie i które cztery znaki zodiaku odczują jego energię najmocniej.

Skąd wzięła się nazwa Księżyc Myśliwych?

Nazwa wiąże się z dawnymi zwyczajami mieszkańców półkuli północnej. Jesienią, po zakończeniu zbiorów, przychodził czas na przygotowanie zapasów przed zimą. Polowano więc na zwierzynę, a jasne światło pełnego Księżyca ułatwiało myśliwym dostrzeżenie zwierząt także po zachodzie słońca.

Kiedy na niebie pojawi się "Księżyc Myśliwych" 2026?

W 2026 roku pełnia "Księżyca Myśliwych" przypadnie na poniedziałek, 26 października. Maksimum pełni nastąpi około godziny 6:12 czasu polskiego. Warto jednak spojrzeć w niebo także wieczorem 25 października - tarcza Księżyca będzie wówczas wyglądała na niemal całkowicie oświetloną.

Pełnia Truskawkowego Księżyca

Jak "Pełnia Myśliwych" wpłynie na poszczególne znaki zodiaku? Te cztery znaki odczują jej wpływ najmocniej

Astrologicznie będzie to Pełnia w Baranie, dlatego jej symbolika wiąże się przede wszystkim z odwagą, samodzielnością, decyzjami, zakończeniem przeciągających się spraw i odzyskaniem własnej energii. To oczywiście interpretacja astrologiczna, a nie naukowa prognoza. Sprawdź, co "Pełnia Myśliwych" może przynieść poszczególnym znakom

Baran - to dla ciebie najmocniejsza pełnia. Możesz poczuć ogromną potrzebę działania i postawienia na swoim. Sprzyja decyzjom, odcięciu się od tego, co Cię ogranicza, i rozpoczęciu nowego etapu.

Byk - czas uporządkowania finansów i spraw, które dawały ci poczucie niepewności. Pełnia może uświadomić ci, gdzie zbyt długo inwestujesz energię bez odpowiedniego zwrotu.

Bliźnięta - mocny moment w relacjach z ludźmi. Możliwa ważna rozmowa, wiadomość albo decyzja dotycząca przyjaźni czy współpracy. Powiedz wprost to, co wcześniej przemilczałeś.

Rak - uwaga kieruje się na dom, rodzinę i poczucie bezpieczeństwa. Możesz dojść do wniosku, że potrzebujesz zmiany zasad albo większej przestrzeni dla siebie.

Lew - pełnia pobudza ambicję. Możesz dostać impuls, żeby wreszcie pokazać swoje możliwości. Dobry czas na zamknięcie projektu i zawalczenie o uznanie.

Panna - najważniejsze stają się pieniądze, praca i poczucie własnej wartości. Możesz zobaczyć bardzo wyraźnie, gdzie zaniżasz swoją wartość - i zdecydować, że czas to zmienić.

Waga - ponieważ Baran znajduje się naprzeciwko Wagi, ta pełnia może być dla ciebie szczególnie odczuwalna. Tematem będą związki i granice. Możesz przestać dostosowywać się do kogoś kosztem własnych potrzeb.

Skorpion - pełnia sprzyja oczyszczeniu emocjonalnemu. Coś, co długo nosiłeś w sobie, może wreszcie zostać nazwane. Dobry moment na zamknięcie starego rozdziału.

Strzelec - wraca potrzeba wolności, przygody i nowych doświadczeń. Możesz podjąć decyzję dotyczącą podróży, nauki albo planu, który od dawna odkładałeś.

Koziorożec - na pierwszy plan wychodzą kariera, obowiązki i ambicje. Pełnia może pokazać ci, że nie możesz bez końca brać wszystkiego na siebie. Czas wybrać, co naprawdę jest twoim priorytetem.

Wodnik - możliwe przełomowe rozmowy i nowe pomysły. Pełnia sprzyja wyjściu poza utarte schematy. Ktoś może zainspirować cię do decyzji, której wcześniej nie brałeś pod uwagę.

Ryby - intuicja może być wyjątkowo silna. Możesz poczuć, że pewna sytuacja już się zakończyła emocjonalnie, nawet jeśli formalnie jeszcze trwa. To dobry czas na odpuszczenie i odzyskanie spokoju.

Najmocniej wpływ "Księżyca Myśliwych" mogą odczuć Baran, Waga, Rak i Koziorożec - ponieważ pełnia w Baranie mocno uruchamia u nich temat działania, relacji, bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

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