Rozbój w powiecie dąbrowskim. Policja zatrzymała 45-latka, który napadł na seniora

Napad w powiecie dąbrowskim

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 29 września 2026 roku krótko po północy na terenie powiatu dąbrowskiego. Nieznany sprawca wykorzystał nocną porę i pod osłoną nocy włamał się do domu jednorodzinnego, w którym przebywał samotnie 70-letni właściciel. Napastnik zaczął plądrować pomieszczenia w poszukiwaniu wartościowych przedmiotów, jednak w pewnym momencie został zauważony przez seniora. Właściciel obudził się i postanowił sprawdzić, co dzieje się w budynku, po czym napotkał w swoim domu obcego mężczyznę.

Szarpanina w domu seniora

45-letni napastnik zachowywał się agresywnie i zaatakował starszego mężczyznę, próbując go za wszelką cenę obezwładnić. Podczas szarpaniny sprawca chwytał przedmioty znajdujące się w jego zasięgu, aby dotkliwie pobić 70-latka. W wyniku działania intruza doszło do zniszczenia wyposażenia domu, w tym między innymi do wybicia okien. Chociaż walka przeniosła się poza budynek, senior zdołał się skutecznie obronić, co zmusiło napastnika do ucieczki z miejsca rozboju.

Zatrzymanie podejrzanego w Dąbrowie Tarnowskiej

Nad sprawą pracowali policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Mundurowi szczegółowo analizowali zgromadzony materiał dowodowy oraz zabezpieczone nagrania z monitoringu, co pozwoliło wytypować sprawcę. Do zatrzymania 45-letniego mieszkańca powiatu dąbrowskiego doszło 1 października 2026 roku, gdy policjanci zauważyli jego pojazd na terenie Dąbrowy Tarnowskiej. Kryminalni ustalili, że zatrzymany mężczyzna był już wcześniej znany organom ścigania i opuścił zakład karny niespełna rok temu.

Tymczasowy areszt dla 45-latka

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania zatrzymanego policjanci zabezpieczyli przedmioty, które mogą pochodzić z innych przestępstw. Obecnie śledczy sprawdzają, czy mężczyzna ma związek z pozostałymi kradzieżami zgłaszanymi na terenie powiatu dąbrowskiego. 45-latek usłyszał zarzut rozboju, a sąd na wniosek prokuratury zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za popełniony czyn grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności, a całe postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Tarnowie.

Źródło: Policja.pl